Apple Intelligence est disponible aujourd’hui sur l’iPhone, l’iPad et le Mac

Apple a annoncé aujourd’hui que les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence pour l’iPhone, l’iPad et le Mac sont désormais disponibles dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite vers iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1.

Apple Intelligence est le système d’intelligence personnelle qui tire parti de la puissance des puces Apple pour comprendre et créer des textes ainsi que des images, effectuer des actions dans les apps, et se baser sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes, tout en faisant un immense pas en avant pour le respect de la vie privée dans l’IA. Aujourd’hui marque le lancement des premières fonctionnalités, et beaucoup d’autres suivront dans les mois à venir. Les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence sont désormais disponibles dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite vers iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, et accessibles dans la plupart des régions du monde avec la langue de Siri et celle de l’appareil réglées sur l’anglais (États‑Unis).

« Apple Intelligence inaugure une nouvelle ère pour l’iPhone, l’iPad et le Mac, et propose de tout nouveaux outils et expériences qui vont transformer ce que peuvent accomplir nos utilisateurs », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « Apple Intelligence s’appuie sur des années d’innovation en IA et en apprentissage automatique pour mettre les modèles génératifs d’Apple au cœur de nos appareils et ainsi offrir à nos utilisateurs un système d’intelligence personnelle facile à utiliser, et respectueux de leur vie privée. Apple Intelligence est une IA générative que seule Apple est capable d’offrir, et nous sommes fiers de la façon dont elle va enrichir la vie de nos utilisateurs. »

« Grâce aux incroyables capacités d’Apple Intelligence, vos iPhone, iPad et Mac vous sont encore plus utiles. Les Outils d’écriture vous aident à peaufiner vos écrits, les résumés des notifications vous communiquent les informations les plus importantes, et vous pouvez retrouver des photos ou des vidéos simplement en donnant la description d’un détail ou d’un passage », a déclaré Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering d’Apple. « Et tout repose sur le respect de la vie privée, avec le traitement embarqué et Private Cloud Computing. Il s’agit d’une nouvelle approche révolutionnaire qui étend le niveau de confidentialité et de sécurité de l’iPhone au cloud pour protéger les données des utilisateurs. Nous sommes ravis de lancer aujourd’hui les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence, et ce n’est que le début. »