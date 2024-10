Bowers & Wilkins dévoile le Zeppelin Pro

Cette nouvelle version de cette enceinte sans fil emblématique propose une technologie améliorée, une meilleure qualité sonore et des finitions raffinées.

Le nouveau Zeppelin Pro Edition (799 €) s’appuie sur la forme emblématique du Zeppelin existant, en y apportant des améliorations subtiles mais efficaces notamment deux toutes nouvelles finitions – Solar Gold et Space Grey ainsi qu’un éclairage vers le bas revisité qui offre désormais à l’utilisateur un choix de 15 couleurs distinctes, chacune avec des options de réglage de la luminosité.

Comme tous les Zeppelin, le nouveau Zeppelin Pro Edition est un système d’enceintes complet et puissant dans un coffret élégant. La clé de l’amélioration de ses performances réside dans l’introduction de tweeters à dôme en titane – que l’on retrouve dans la dernière génération d’enceintes de la série 600, maintes fois primée – qui sont montés à l’extrémité de l’enceinte et sont totalement isolés des vibrations générées par d’autres unités d’entraînement plus grandes qui traversent le caisson.



Les nouveaux tweeters sont associés à des haut-parleurs de 90 mm utilisant la technologie FST (Fixed Suspension Transducer) de Bowers & Wilkins, utilisée dans toutes les enceintes colonnes haut de gamme de la marque. Ces haut-parleurs ont été améliorés avec un amortissement accru du cône, réduisant les effets de la rupture du cône, permettant d’obtenir un son médium plus ouvert. Avec un réglage DSP révisé conçu pour tirer le meilleur parti du potentiel de ces nouveaux haut-parleurs, le résultat est un son encore plus révélateur, qui remplit toute la pièce. Enfin, un subwoofer de 150 mm est là pour ajouter des basses profondes, détaillées et raffinées au son ouvert et haute résolution du système combiné. Monté au cœur de la structure du Zeppelin Pro Edition, sa conception est soigneusement optimisée pour éviter tout balancement indésirable du caisson lors de son fonctionnement, ce qui permet d’obtenir des basses plus nettes et plus précises.

Le Zeppelin Pro Edition est doté d’une fonctionnalité multiroom intégrée. Utilisez-le avec deux autres nouveaux Zeppelin dans un environnement multiroom ou, si vous préférez, un système multiroom basé sur la propre gamme d’enceintes sans fil haute résolution Formation de Bowers & Wilkins. Capable de diffuser via AirPlay2, Bluetooth aptX Adaptive et Spotify Connect, le Zeppelin permet également aux utilisateurs d’accéder à tous les services de streaming musical disponibles depuis l’application Bowers & Wilkins Music, notamment Deezer, Last.fm, Qobuz, TIDAL, TuneIn etc… Cela signifie également une interaction fluide avec la gamme de casques ou d’écouteurs sans fil de Bowers & Wilkins, qui peuvent également être contrôlés par la même application Music.