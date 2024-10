Un disque dur Western Digital WD My Passport édition Emeraude exclusif

Depuis son lancement en 2004, des millions d’utilisateurs à travers le monde font confiance aux disques WD My Passport pour stocker et protéger leurs souvenirs les plus précieux et leurs données essentielles. Pour marquer le 20e anniversaire de cette gamme emblématique, Western Digital Corp. dévoile le WD My Passport Ultra, Édition Émeraude du 20e Anniversaire.

Depuis la création du My Passport, Western Digital a fourni environ 180 exaoctets de capacité de stockage à travers le monde1, ce qui représente jusqu’à 18 milliards d’heures de vidéo HD, 46 000 milliards de photos ou 35 000 milliards de chansons. Avant l’arrivée du WD My Passport, les utilisateurs disposaient de peu de solutions pour transporter leurs fichiers importants, souvent au prix d’une connexion à une prise électrique et d’un temps de transfert long.

Avec son boîtier en métal anodisé et sa finition émeraude, le My Passport Ultra est prêt à l’emploi et compatible avec les PC Windows, Mac, téléphones mobiles, tablettes et autres appareils USB-C. Il est disponible avec une capacité allant jusqu’à 6 To, pour stocker toutes vos photos, vidéos, musiques et documents importants. Il propose une protection par mot de passe et cryptage matériel AES 256 bits pour protéger vos données sensibles.

Proposé avec une garantie limitée de trois ans, le My Passport Ultra, Édition Émeraude du 20e Anniversaire (114,99 €), est disponible dès maintenant en version 2 To.

En 2004, My Passport a révolutionné le marché avec un disque portable offrant une grande capacité de stockage pour tous types de fichiers numériques, qu’il s’agisse de vidéos, musiques, photos ou documents. D’un premier modèle à 40 Go, la gamme a évolué jusqu’à 150 fois sa capacité initiale, atteignant aujourd’hui 6 To, le disque dur portable 2,5” avec la plus grande capacité au monde, répondant aux besoins des utilisateurs modernes.

« Avec 20 ans d’histoire, des dizaines de designs et près de 130 millions d’exemplaires vendus, Western Digital est fier de célébrer cet anniversaire pour l’une de nos gammes de produits phares, mais surtout de souligner l’impact de cette innovation sur la vie de millions d’utilisateurs à travers le monde », a déclaré Ravi Pendekanti, senior vice-président de la gestion des produits et du marketing chez Western Digital. « Avec le lancement de l’édition émeraude du My Passport Ultra, nous poursuivons notre engagement envers des performances fiables et sommes ravis de continuer à accompagner nos clients dans la sauvegarde de ce qui compte le plus dans leur vie, pour les décennies à venir. »