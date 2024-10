Ferrari x B&O : une seconde édition spéciale

Bang & Olufsen annonce sa seconde édition Spéciale Ferrari et dévoile trois nouvelles œuvres d’art high tech.



Pour cette collection disponible exclusivement sur commande, Bang & Olufsen a réimaginé son enceinte Beolab 50, sa barre de son Beosound Theatre et son téléviseur Beovision Theatre. Leur design accueille la couleur anthracite Grigio Corsa de Ferrari, associée à une nuance de rouge frappante, afin de créer un lien indéniable avec l’icône du sport automobile et la première collection Ferrari lancée en 2023.





« Aussi bien Ferrari que Bang & Olufsen ont toujours cherché à offrir l’expérience la plus puissante possible à travers leur quête de performance permanente. Pour notre deuxième collection commune, nous avons voulu rendre hommage à l’aluminium, matériau phare pour nos deux marques », explique Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen. « En résulte un son et une esthétique avant-gardistes, qui brouillent les frontières entre la passion italienne et l’élégance danoise », poursuit Kristian Teär.



Les deux marques partagent une passion pour l’aluminium – utilisé dans le châssis des voitures de sport Ferrari et dans les enceintes Bang & Olufsen – en raison de ses propriétés naturelles alliant beauté et performance. La reproduction de la singulière couleur Grigio Corsa de Ferrari a été rendue possible par l’expertise de Bang & Olufsen dans le travail de l’aluminium au sein de sa célèbre « Factory 5 » située à Struer, au Danemark.



La teinte gris métallique exacte a été obtenue grâce à un processus d’anodisation combiné à un sablage à la perle. C’est ainsi qu’est obtenue cette finition mate à l’esthétique raffinée. Pour la toute première fois, Bang & Olufsen a intégré des lamelles d’aluminium sur la Beolab 50 et la Beosound Theatre afin de créer un parallèle avec les aérations latérales des voitures Ferrari – preuve d’une grande attention portée aux détails et du savoir-faire artisanal de haut-vol impliqué dans la production. De la rencontre entre les rayons de lumière et les surfaces en aluminium naissent des reflets doux, qui mettent en valeur la forme sculpturale des produits.



La Beolab 50 édition Ferrari est la puissante enceinte active de Bang & Olufsen. Elle allie une technologie audio révolutionnaire à une esthétique gracieuse et à un savoir-faire méticuleux. Elle est finement réglée pour offrir un son riche et équilibré, que ce soit pour de la musique ou la bande-son d’un film. Grâce à sa lentille acoustique réglable, la Beolab 50 peut adapter sa diffusion sonore en fonction du public. Pour une écoute solitaire, la lentille se contracte et envoie un faisceau sonore direct qui forme un point d’écoute idéal. Dans le cas d’une maison pleine d’invités, la lentille s’ouvre pour remplir la pièce de son.

Pour cette édition Ferrari, Bang & Olufsen a intégré l’iconique ligne Ferrari, anodisée en rouge, en référence à la ligne des voitures de course emblématiques, maintenant ainsi un lien visuel avec la toute première collection Ferrari. L’aile rouge unique traverse le tissu noir de jais qui enveloppe l’enceinte d’une douce étreinte. Ce détail d’un rouge audacieux contraste avec les lamelles en aluminium Grigio Corsa, fraisées avec précision de part et d’autre de l’enceinte, qui reflètent la lumière de leur éclat métallique.



L’équipe de design de Bang & Olufsen a souhaité faire écho aux détails intérieurs des voitures Ferrari en « ouvrant le capot » de ses propres produits afin d’y intégrer des éléments de design cachés. Lorsque la lentille acoustique de la Beolab 50 s’élève majestueusement avant d’offrir les premières notes, les auditeurs découvrent une lentille d’un rouge intense. Son couvercle arbore le cheval cabré de Ferrari, gravé au laser, aux côtés du logo Bang & Olufsen.



La Beosound Theatre édition Ferrari est une barre de son puissante, élégante, conçue pour rugir. Avec douze haut-parleurs sur mesure orientés dans toutes les directions, la Beosound Theatre Dolby Atmos fonctionne comme un concentré de multiples enceintes qui se rejoindraient sous la forme d’une magnifique barre de son.



Cette dernière, fabriquée en aluminium couleur Grigio Corsa, attire l’attention là où la courbe de l’élément en forme de quille fend l’air. Le logo Bang & Olufsen est sérigraphié sur la partie supérieure en verre, tandis que le cheval cabré de Ferrari gravé au laser s’élance depuis les parfaites ailes en aluminium.





La Beovision Theatre édition Ferrari est une solution complète pour le son et l’image, conçue pour des expériences cinématographiques immersives. Elle offre la puissance d’un home cinéma multi-produits, le tout en un seul objet. Avec le son surround Dolby Atmos, un écran OLED 4K et un design évolutif, la Beovision Theatre transforme n’importe quel espace. Elle est disponible avec un écran de 55”, 65” ou même 77”, pour une expérience vraiment cinématographique.



Elle est entièrement réalisée en aluminium anodisé couleur Grigio Corsa, des lamelles jusqu’au cadre. Les différentes finitions texturées de l’aluminium ont été choisies pour créer des ombres et des contours, pour un produit expressif qui peut tout de même se fondre dans le décor. Derrière les lamelles, l’anneau du tweeter anodisé en rouge brille dans l’ombre, mettant en évidence les couches de réflexion et de savoir-faire qui entrent dans la composition de chaque élément des produits Bang & Olufsen.



Un pied motorisé ainsi qu’une Beoremote One complètent cette démonstration de puissance et de précision. Fabriquée à partir d’une seule pièce d’aluminium, la télécommande parfaitement équilibrée, dans une finition Grigio Corsa assortie, présente le logo Cavallino et Bang & Olufsen gravés au laser, pour une collection vraiment unique en son genre.