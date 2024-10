Deux nouveaux Chromebooks et de nouvelles fonctionnalités IA

Google dévoile deux nouveaux modèles de Chromebook, ainsi que des fonctionnalités IA innovantes conçues pour booster votre productivité et faciliter votre quotidien.



Le Samsung Galaxy Chromebook Plus est le Chromebook Plus le plus fin et le plus léger jamais conçu, avec un écran OLED de 15,6 pouces, 8 Go de RAM, un processeur Intel Core i3 et jusqu’à 13 heures d’autonomie. Il intègre en exclusivité la touche Insertion Rapide qui permet d’accéder à tout moment à de multiples options (aide pour modifier un texte, ajouter un lien URL récemment ouvert ou encore trouver le GIF parfait).

Lenovo Chromebook Duet 11″ est un appareil compact et polyvalent, parfait pour la prise de notes et les tâches quotidiennes, avec un processeur MediaTek, 8 Go de RAM, et compatible avec le stylet Lenovo USI Pen 2 pour une précision optimale.