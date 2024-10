La toute dernière platine vinyle d’Audio Technica facilite l’écoute du vinyle

La nouvelle platine vinyle AT-LP8X d’Audio Technica combine la fiabilité d’un moteur à entraînement direct avec la simplicité d’utilisation d’un système semi-automatique

Si vous débutez dans le vinyle ou si vous n’avez jamais touché à une platine vinyle auparavant, la perspective peut être intimidante. Même les meilleures platines vinyles peuvent être difficiles à comprendre. La dernière version d’Audio Technica pourrait donc être la solution. Elle combine la fiabilité d’un moteur à entraînement direct avec la simplicité d’utilisation d’un système semi-automatique, pour rendre plus facile que jamais l’écoute de vinyles de bonne qualité.

Qu’est-ce qu’un système semi-automatique ? Cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de courir pour soulever l’aiguille à la fin d’un album, car la platine vinyle le fait gentiment pour vous. L’AT-LP8X fait un clin d’œil aux designs emblématiques d’Audio Technica des années 60 et 70. Elle est livrée avec un bras de lecture en aluminium en forme de J, parfait pour ceux qui recherchent une esthétique classique. Cette platine vinyle a cependant une belle touche moderne, y compris le levage du bras de lecture qui se lève automatiquement à la fin du disque.

Pour les aficionados du vinyle qui aiment bricoler, vous serez ravi d’apprendre que ce lecteur ne manque pas d’options de personnalisation. La cartouche AT-VM95E fournie peut être remplacée par l’un des cinq autres stylets de la gamme VM95, afin que vous puissiez l’ajuster à votre guise. De plus, le réglage VTA signifie que vous pouvez jouer avec différentes cartouches, si c’est votre truc. Le sous-contrepoids ? Il est là pour élargir encore plus vos choix.

De plus, Audio Technica a mis l’accent sur le contrôle des vibrations avec celle-ci. Nous parlons d’un socle en MDF robuste, d’un plateau en aluminium amorti par du caoutchouc et de pieds réglables, le tout pour garder votre musique aussi pure que possible. Le tout est alimenté par un servomoteur CC à entraînement direct. C’est fiable, fluide et ne gâchera pas la vitesse de rotation. Et avec sa sortie de niveau phono et son câble RCA amovible, il est destiné aux audiophiles qui exigent le son le plus pur possible.

Le porte-cellule AT-LT10, lancé à côté du plateau tournant, est un autre clin d’œil à la précision. Son corps en aluminium moulé sous pression est conçu pour éliminer toute vibration inutile, afin que vous obteniez une qualité sonore exceptionnelle. De plus, le porte-cellule est très facile à monter et à régler, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin d’un diplôme d’ingénieur pour obtenir une configuration parfaite.

Si cela vous semble être la meilleure façon de faire votre incursion dans le vinyle, la platine vinyle Audio Technica AT-LP8X est disponible dès maintenant. La platine vinyle vous coûtera 999 €, tandis que la coque coûte 59 €.