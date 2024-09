Essai – Ford Tourneo Courier, le retour du ludospace

Le ludospace : une espèce automobile bien fréquentable, mais qui a failli disparaître sur l’autel de la bien-pensance et de l’électrification à outrance. Or, ce Ford Tourneo Courier le prouve, cette auto rend bien des services !

C’est quoi ?

C’est une catégorie qui a failli disparaître du monde automobile, sous la pression des SUV et la vague de l’électrification : les ludospaces ! Historiquement, ce sont des engins à la vocation utilitaire, qui ont été adaptés à un usage plus familial. On les apprécie pour le volume qu’ils offrent à bord et la polyvalence absolue qu’ils permettent. L’auto à tout faire ? Il y a de ça, oui…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout : Ford avait déjà au catalogue le Tourneo Connect, mais en réalité, il s’agissait d’un Volkswagen Caddy rebadgé, ce qui n’est pas un mal en soi. Ici, le Tourneo Courier est un vrai produit Ford, basé sur la plateforme du SUV compact Puma. Il est forcément plus compact : 4,33 m de long (4,85 m pour le Tourneo Connect), mais il offre déjà un bel espace à bord et avec l’option toit blanc constrasté, il ressemble un peu, vu de l’arrière, à un vieux Land Rover Defender. Classe, non ?

Et sous le capot ?

Tout ! La plateforme est nouvelle et le Tourneo Courier propose un moteur Ford (à la différence du Connect, que nous avons essayé avec le bon 2.0 TDI VW) : ici, on a droit à un trois cylindres en ligne, turbo, qui sort la puissance respectable de 125 chevaux. Pas si mal, non ?

Et au volant, ça donne quoi ?

On apprécie d’abord la bonne capacité de chargement : 1000 dm3, voire 2000 en rabattant les sièges arrière, cela permet d’en faire une vraie auto familiale ! Entre les nombreux rangements disponibles et les portes latérales coulissantes, le Tourneo Courier est un engin vraiment pratique. Au volant, on a plus une auto moderne qu’un utilitaire transformé : la boîte automatique (en option) de notre auto d’essai est à la fois douce et réactive, et le petit trois cylindres de 1.0 démontre une belle allonge dans les tours ainsi que des perfs très correctes « dans la vraie vue ». Le comportement routier est parfaitement sain.

Son point fort ?

Vous cherchez une auto à tout faire ? Le Tourneo Courier est de celles-ci, sans aucun doute. Une offre sans beaucoup de concurrence, qui plus est !

Le verdict de Stuff

Assez compact pour un usage urbain, mais parfaitement logeable, le Tourneo Courier est certainement la proposition la plus pertinente et raisonnable du marché.

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres en ligne + turbo

Cylindrée : 999 cm3

Puissance : 125 ch à 6000 tr/min

Couple : 170 Nm à 1750 tr/min

Boîte de vitesse : automatique à 7 rapports

Poids : 1373 kilos

Vitesse maxi : 175 km/h 0 à 100 km/h : 10,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 6,8l /100 / 9,4 l/100

Prix : gamme Tourneo Courier à partir de 24600 €