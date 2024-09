Scosche BaseLynx 2.0, indispensable pour recharger sa panoplie Apple

Scosche a présenté sa collection de nouveaux accessoires compatibles Apple pour les nouveaux iPhones (16, 16 Plus, Pro et Pro Max), les Apple Watch Series 10, Titanium, Ultra 2 et SE, ainsi que pour les nouveaux AirPods 4, Max et Pro 2.

Parmi toutes les nouveautés, le système de chargement modulaire primé BaseLynx 2.0 offre une solution élégante pour charger, stocker, afficher et « toujours pouvoir trouver » vos appareils Apple. Avec des modules qui chargeront rapidement tout, de vos Airpods et Watch à votre MacBook Air. Les modules de charge en acier se connectent rapidement grâce à des aimants intégrés et peuvent facilement être disposés, puis reconfigurés en fonction de l’évolution de l’appareil ou de vos besoins de charge.

Le design épuré et contemporain et la taille compacte de ce BaseLynx 2.0 en font un choix parfait pour un bureau high-tech, une chambre, une table de nuit ou un comptoir de cuisine. Voire des camping-cars ou des bateaux. Une fois connecté, le système modulaire est alimenté par un cordon d’alimentation secteur (inclus), pas besoin de plusieurs prises ni de câbles emmêlés. Et à mesure que votre collection d’appareils, ou votre famille, s’agrandit, vous pouvez acheter et ajouter des modules supplémentaires.

Dotés de technologies de charge rapide pratiques, notamment l’alimentation USB-C partagée intelligente, la technologie GaN et le chargement magnétique sans fil MagSafe, deux options de kit BaseLynx 2.0, ainsi que quatre modules individuels, sont disponibles sur Apple.com et dans certains magasins Apple.