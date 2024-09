IFA 2024 – Thomson Mobile TV, le téléviseur qui vous suit

Thomson innove avec un nouvel usage pour le téléviseur. Monté sur un pied à roulettes, réglable dans tous les sens et sur batterie, ce téléviseur mobile peut se déplacer aisément là ou on en a besoin, d’un endroit à un autre ou d’une pièce à une autre, sans nécessiter la présence d’une prise de courant et en accédant à tous les contenus sans fil en WiFi par Android TV.

Durant l’IFA 2024, Thomson a ainsi dévoilé ce nouveau concept de téléviseur mobile pour la maison ou le bureau. Il s’agit d’un écran de 32 pouces monté sur une pied rond avec une tige élégante en métal. Première particularité, le pied est sur roulettes afin de pouvoir déplacer facilement le téléviseur d’un endroit à un autre ou d’une pièce à une autre. De plus, la hauteur de l’écran se règle, tout comme il peut pivoter, s’incliner, s’avancer et se reculer par rapport au pied, le tout pour une position idéale à chaque utilisation.



Ce téléviseur est équipé de batteries qui lui confèrent une autonomie de quatre heures loin de toute prise de courant. On peut donc déplacer le téléviseur exactement là où on en a besoin sans se soucier de la proximité d’une prise électrique ce qui s’avère très pratique au quotidien. D’autant plus que ce téléviseur mobile est également indépendant pour les contenus. Connecté en WiFi, il intègre Android TV qui permet d’accéder à tous les services de VOD, de TV et de replay, ainsi qu’à des milliers d’applications. De plus, il est également possible de streamer depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur sans fil grâce à Google Cast et trouver facilement un contenu par la recherche vocale.

A la maison, on peut l’emporter dans la cuisine pour suivre une recette en vidéo, le déplacer du salon dans une autre pièce pour regarder un match de football qui n’intéresse pas le reste de la famille, ou encore sur la terrasse pour profiter d’une série dans la douceur d’une nuit d’été ! Au travail, il peut être déplacé, par exemple pour une présentation selon l’audience et les participants au meilleur endroit pour que tout le monde voit.