Pourquoi le OnePlus édition Open Apex est plus qu’une simple nouvelle couleur

Les téléphones pliables figurent toujours parmi les téléphones les plus attendus, et tout OnePlus se situe au sommet jusqu’à ce que ses rivaux rattrapent leur retard. La nouvelle édition du OnePlus Open Apex est une version revue du pliable stylé préféré de Stuff. Il maintenant disponible en Europe, avec une nouvelle palette de couleurs et quelques améliorations internes notables.

Officiellement révélé la semaine précédant l’annonce par Google du Pixel 9 Pro Fold, l’édition OnePlus Open Apex apporte un énorme 1 To de stockage intégré, un nouveau mode VIP activé par Alert Slider et des outils d’édition d’images génératifs d’IA – plus un nouveau look qui fait un clin d’œil au partenaire d’imagerie Hasselblad.

La palette de couleurs Crimson Shadow est destinée à correspondre à l’appareil photo argentique 503CW 60 Years Victor Red Edition de la société, avec du cuir végétalien et un motif en forme de diamant. Une bordure orange sur le curseur d’alerte et un cadre argenté permettent de le distinguer de l’Open standard. C’est également un excellent rappel que OnePlus donne des leçon à Samsung en matière de matériel photo.

Les outils d’édition d’images AI et un mode VIP sont peut-être nouveaux pour OnePlus, mais ils ont déjà été vus sur les téléphones de stablemate Oppo. Le Reno 12 Pro a été le premier à sortir avec des gommes génératives, et le Find X7 Ultra, uniquement en Chine, avait la fonction VIP. Il verrouille les microphones et les caméras, restreint fortement les cookies de suivi et empêche les applications de chat d’être enregistrées par des applications sans autorisation explicite.

Sinon, la panoplie matérielle reste la même que celle de l’Open classique, avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 vieux d’un an qui fait tourner le tout. Cela reste cependant assez puissant pour le multitâche, et la batterie de 4805 mAh est suffisamment puissante pour une utilisation toute la journée. Ce combiné de 239 g ne mesure que 11,9 mm une fois plié et 5,9 mm ouvert. Une puce de sécurité indépendante revient pour protéger contre les attaques malveillantes, ainsi qu’une charge rapide de 67 W et deux superbes écrans OLED. Prenez en compte le fantastique logiciel d’écran partagé Open Canvas de OnePlus et il y a ici de nombreuses raisons de s’inquiéter pour le Galaxy Z Fold6.

L’édition Open Apex coûte, comme on pouvait s’y attendre, 1 900 €. Mais si êtes à la recherche d’un pliable de premier ordre, il devrait figurer sur votre liste des incontournables.