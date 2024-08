La nouvelle Khaki Field Quartz de Hamilton est l’une des montres les plus abordables du marché

La Khaki Field Quartz s’inspire de la montre G.S. de Hamilton, conçue pour le personnel non militaire du gouvernement britannique.

Les montres Khaki Field de Hamilton sont devenues emblématiques, entre leur design simple et lisible, leur riche histoire et leur prix abordable. Aujourd’hui, le Khaki Field Quartz perpétue cette tradition à un prix encore plus abordable.

Si vous aimez déjà la Khaki Field à remontage manuel et la Khaki Field Expedition, l’introduction du Khaki Field Quartz donne l’impression que Hamilton a, une fois de plus, réussi à combiner prix abordable, fonctionnalité et style. Cette Khaki Field Quartz s’inspire de la montre Hamilton G.S. (« General Service »), une création des années 1960 destinée au personnel non militaire du gouvernement britannique.

Les éléments de design comme le cadran, optimisé pour la lisibilité et le contraste, et la minuterie ferroviaire, sont directement influencés par l’héritage de la montre.

Il y a un véritable sens dans ces fonctionnalités, et pour tous ceux qui apprécient le design pratique, il est difficile de ne pas apprécier ce que Hamilton a fait ici. On aime particulièrement la police rétro « Khaki » sur le cadran. Avec deux options de taille, 33 mm et 38 mm, Hamilton s’est assuré que cette montre plaira à un large éventail de poignets (et de goûts). Que vous préfériez une montre plus petite et plus subtile ou une présence légèrement plus grande et plus imposante à votre poignet.

En termes de coloris, la nouvelle collection Khaki Field Quartz rend hommage au style militaire avec une palette de couleurs qui s’inspire des uniformes de service.

Vous avez les cadrans classiques blancs et noirs avec une lumière vieillie, associés à un bracelet NATO vert olive et des passants en cuir marron, une version entièrement bleue, avec son bracelet NATO bleu assorti, et puis il y a la version noircie avec le contraste supplémentaire. du revêtement Super-LumiNova de type radium sur les aiguilles et les chiffres. On aime vraiment les quatre options proposées ici, mais si je devais choisir une préférée, ce serait le modèle de type radium noirci.

Ce que l’on apprécie vraiment à propos du Khaki Field Quartz, c’est sa nature « toujours prête » (en particulier le fait qu’il soit alimenté par batterie plutôt qu’à remontage manuel). Vous pouvez considérer le Khaki Field Quartz comme un compagnon fiable, qui ne vous laissera jamais tomber, que vous exploriez le plein air ou que vous naviguiez dans votre routine quotidienne.

Son prix abordable, à partir de 440 €, en fait une option encore plus attrayante pour ceux qui veulent une Hamilton avec un véritable caractère de montre de terrain mais ne veulent pas avoir à remonter une montre tous les jours et, pour tous ceux qui découvrent la marque, le Khaki Field Quartz est une excellente introduction à l’un des meilleurs horlogers abordables du marché.