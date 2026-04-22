Avec Devolo, enfin du vrai Wi-Fi jusque dans le jardin

Terrasse, barbecue, robot tondeuse, cinéma en plein air ou simple télétravail au soleil… aujourd’hui, le jardin est devenu une vraie pièce de vie.

Le problème, c’est que le Wi-Fi, lui, s’arrête souvent juste avant la porte. Et rien n’est plus frustrant qu’une playlist qui coupe en plein apéro ou une visio qui plante au moment où l’on pensait enfin travailler dehors. C’est là que Devolo entre en jeu.

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Spécialiste reconnu du réseau domestique depuis des années, la marque allemande propose des solutions simples et particulièrement efficaces pour étendre le Wi-Fi bien au-delà du salon. L’idée est simple : faire en sorte que chaque coin de la maison — et même du jardin — profite enfin d’une connexion stable et rapide.

Pour les petits espaces, balcon, terrasse ou jardin proche de la maison, les répéteurs Wi-Fi sont la solution idéale. Ils prolongent simplement le signal du routeur et permettent de supprimer les fameuses zones mortes sans installation compliquée. Streaming, musique, appels vidéo ou objets connectés : tout fonctionne enfin normalement. Mais pour les grandes maisons ou les jardins plus éloignés, Devolo va plus loin avec ses adaptateurs CPL. Ici, le réseau passe directement par le circuit électrique de la maison. Résultat : les murs épais, les étages ou même les planchers chauffants ne sont plus un problème. On transforme littéralement chaque prise en point d’accès Wi-Fi.

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Avec des prix qui démarrent autour de 100 €, la marque propose une vraie solution pour améliorer le quotidien sans tout refaire à la maison. Elle propose aussi ses nouveaux kits Wi-Fi Mesh compatibles Wi-Fi 7, pensés pour ceux qui veulent ce qu’il y a de plus rapide aujourd’hui. Navigation fluide, gaming sans latence, streaming 4K impeccable… même à l’extérieur, le confort devient total.