De l’IA dans le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2

OnePlus dévoilera les derniers détails sur le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 lors de son événement de lancement estival, qui se tiendra à Milan, en Italie, le 16 juillet. En plus de ces produits, OnePlus dévoilera également les OnePlus Nord Buds 3 Pro et

la OnePlus Watch 2R. L’événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de OnePlus. Avant son événement de lancement estival le 16 juillet, OnePlus a annoncé que le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 seront équipés d’une intelligence artificielle (IA) destinée à améliorer tous les aspects de la vie numérique.





Le OnePlus Nord 4, le dernier né de la gamme de produits OnePlus Nord et le seul téléphone entièrement en métal de l’ère 5G, ouvrira la voie pour tirer pleinement parti de l’intelligence artificielle. En plus de la nouvelle OnePlus Pad 2, la nouvelle tablette

phare de OnePlus, le OnePlus Nord 4 sera doté d’outils d’intelligence artificielle conçus pour améliorer les images, atteindre de nouveaux niveaux de productivité et révolutionner le fonctionnement quotidien de la technologie. « On n’a pas besoin de toute une galaxie pour profiter de tous les avantages de l’IA – il suffit d’un OnePlus Nord », a déclaré Kinder Liu, président et directeur de l’exploitation de OnePlus. « Les produits que nous dévoilons demain démocratisent véritablement l’IA et l’aident à transformer chaque aspect de la vie. J’ai hâte de voir ce que les utilisateurs en penseront. »



Plus tôt cette année, OnePlus a annoncé le lancement d’outils d’IA tels que AI Eraser et Smart Cutout, qui suppriment les personnes et les objets indésirables des images. Ces outils seront rejoints par de nouveaux comme AI Best Face et AI Clear Face, disponibles

plus tard dans l’année. Ces outils sont conçus pour améliorer les photos lorsque tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Que ce soit AI Best Face qui permet à un ami de rouvrir les yeux sur un selfie de groupe, ou AI Clear Face qui apporte une haute définition

aux photos, le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 seront prêts à sauver cette photo presque parfaite.



Outre les images, le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 disposent également d’une gamme d’outils conçus pour aider à être encore plus productif dans le travail. Parmi ces outils, disponibles plus tard cette année, figurent AI Speak et AI Summarise, qui aident

à partager des informations à partir de divers sites web et applications, ainsi que AI Writer, qui rédige un long message basé sur de courtes invites afin de retourner rapidement à une tâche importante. Les deux appareils pourront également utiliser le résumé

d’enregistrement plus tard cette année, transformant une heure d’enregistrement de réunion en un court résumé écrit en quelques secondes, tout en produisant une transcription. ourt résumé écrit en quelques secondes, tout en produisant une transcription.



Le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 ont également l’IA intégrée directement dans leur système d’exploitation, le bien-aimé OxygenOS de OnePlus. OxygenOS 14, livré sur les deux produits, intègre des systèmes d’apprentissage automatique dans la RAM, le stockage et le processeur, ainsi qu’au cœur de la batterie. Le OnePlus Nord 4 et le OnePlus Pad 2 sont tous deux équipés du moteur Trinity développé par OnePlus, qui permet d’obtenir les meilleures performances quotidiennes des produits. Il étudie le processeur, la RAM et la ROM du téléphone et s’assure qu’ils fonctionnent au mieux de leurs capacités. C’est comme si un bibliothécaire IA était intégré dans la mémoire du téléphone, gardant tout rangé proprement, et un entraîneur personnel IA dans le processeur pour aider à atteindre des performances élevées sans niveaux de stress élevés.



Pendant ce temps, le OnePlus Nord 4 sera également doté du Battery Health Engine, conçu pour maintenir sa batterie au sommet de sa forme. Battery Health Engine utilise la technologie de l’IA pour tout analyser, de la quantité d’énergie injectée dans le téléphone

au moment où il atteint 100 % de charge. Grâce à Battery Health Engine, la batterie du OnePlus Nord 4 a été testée pour survivre à plus de 1 600 cycles de charge, sur quatre ans d’utilisation, avec plus de 80 % de sa capacité d’origine. C’est plus de trois

fois ce que l’on trouve ailleurs.