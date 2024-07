Skullcandy présente sa nouvelle collection Active

Skullcandy présente la toute nouvelle Collection Active avec trois modèles « Active » sans fil inédits conçus pour les consommateurs les plus actifs et aventureux : les écouteurs Push Play Active, Push ANC Active et Sesh ANC Active. Ces nouveaux écouteurs proposent différentes caractéristiques et gammes de prix afin de s’adapter aux besoins de tous les utilisateurs. Avec un prix de vente allant de 59,99 € à 99,99 €, cette collection est déjà disponible sur Skullcandy.com et chez une sélection de détaillants.

« Nous avons imaginé la Collection Active pour répondre aux besoins de celles et ceux qui recherchent des écouteurs performants dans toutes les conditions, qu’ils et elles soient fous de sports de glisse, amateurs de fitness ou simplement de sorties en plein air », explique Justin Regan, responsable du marketing pour Skullcandy. « Ces écouteurs sont les compagnons idéaux pour celles et ceux qui osent repousser les limites. »



Les Push ANC Active sont des écouteurs tout équipés, avec un design d’attache auriculaire flexible et stable et ultrasécurisants, une construction totalement étanche, un mode Stay Aware réglable et une réduction de bruit (ANC) avec quatre micros.

Les Sesh ANC Active ont une autonomie de batterie longue durée. Ils présentent la réduction de bruit ajustable (ANC) avec quatre micros, une construction totalement étanche et une conception intra- auriculaire Fit Grip qui reste confortablement en place.

Les Push Play Active sont conçus pour toutes les conditions météorologiques, rejetant la sueur, l’eau, et même la poussière et la saleté, avec une autonomie implacable de 34 heures de lecture. Le design d’attache auriculaire flexible maintient vos écouteurs confortablement en place à la salle de sport.