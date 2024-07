Lego Jaws, pour les constructeurs de briques adultes et les cinéphiles

Avec cet ensemble Lego Jaws de 1497 pièces, vous aurez besoin d’une étagère plus grande. Et d’un plus gros portefeuille.

Juste au moment où vous pensiez pouvoir retourner au magasin de jouets en toute sécurité, Lego a dévoilé un autre décor de film pour les collectionneurs adultes. Cette fois, vous construisez une scène pleine de suspense à partir de ce célèbre film dans lequel un énorme requin s’est fait mordre : Jaws, Les dents de la mer.

La conception a évolué à partir de la proposition originale de Lego Ideas. Vous obtenez toujours l’Orca, un bateau de pêche immortalisé dans le film. Un toit amovible donne accès à un intérieur détaillé. La bôme et le gréement réglables vous permettent de faire semblant de savoir naviguer. Il existe également de nombreux accessoires, y compris les barils jaunes qui – spoiler (pour un film vieux de près de 50 ans) – ont joué un rôle crucial dans le film.

Aux commandes de l’Orca se trouvent des minifigs Lego du chef de la police Martin Brody, du biologiste marin Matt Hooper et du marin Sam Quint. Et il y a aussi le requin. Les grosses mâchoires Lego peuvent être placées sur leur propre support, ou la moitié supérieure peut être retirée pour que le requin poursuive l’Orque – un sillage Lego traînant derrière lui.

Vous obtenez 1497 pièces au total – peut-être plus si le requin s’empare de ces minifigs et les démembre. L’ensemble Lego Jaws coûtera 149,99 € lors de sa sortie le 6 août. Le concepteur de la soumission originale d’Ideas Lego Jaws, Johnny Campbell, déclare : « Jaws est mon film préféré de tous les temps, et pour obtenir tous les détails les plus fins [pour le décor], j’ai figé Jaws pendant que je le regardais ».