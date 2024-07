La Pogue originale aura été le premier chronographe automatique à voyager dans l’espace. Elle est maintenant relancée par Seiko, à prix toujours très sage.

En 1969, Seiko lançait le premier chronographe automatique au monde, connu sous le nom de Seiko Speedtimer. Il s’agit d’une montre emblématique qui est devenue célèbre en tant que premier chronographe automatique à voyager dans l’espace – portée au poignet de l’astronaute de la NASA, le colonel William Pogue (d’où son surnom).

L’expédition de 1973 a permis d’emmener le chronographe vers la première station spatiale américaine, SkyLab. Bien que les montres Seiko n’aient pas été officiellement approuvées par la NASA, le colonel William Pogue aimait tellement cette montre qu’il hésitait à s’en séparer. Cela a conduit le colonel à porter la montre officielle de la NASA à son poignet droit et sa Seiko au gauche. Elle n’égale peut-être pas l’exploit historique de l’Omega Speedmaster Moonwatch, la première montre sur la Lune, mais elle reste néanmoins très cool.

Seiko a relancé le coloris unique or, rouge et bleu en 2021, sous la forme de la Seiko 5 Sport Custom Watch Beatmaker, mais elle apporte désormais les couleurs emblématiques à la collection Solar Chronograph. Sous un verre saphir incurvé, on trouve un cadran jaune/or vif, caractéristique de la montre originale. Recréant avec précision le « Pogue », l’aiguille des secondes et l’aiguille des minutes du sous-cadran à 6 heures sont d’un rouge vif.

Avec 12 points de Lumibrite sur chacun des larges index de style vintage, cette Speedtimer est conçu pour être lisible dans des conditions sombres. Dans le style classique de l’original, cette pièce possède une lunette en aluminium bleu et rouge avec une fonction tachymètre et une échelle des secondes du chronomètre sur l’anneau intérieur du cadran.

Là où la reconstitution moderne diffère de l’original, c’est à l’intérieur, avec un calibre chronographe solaire V192 qui se recharge à la lumière naturelle et artificielle. Sa précision est de +/- 15 secondes par mois et dispose d’une réserve de marche de six mois à pleine charge. La réinterprétation du chronographe solaire Prospex « Pogue » 1969 est disponible en précommande sur la boutique en ligne de Seiko, au prix de 700 €.