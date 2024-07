Vous pouvez enfin acheter la Tudor Black Bay portée par Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda

Ce nouveau modèle Tudor Black Bay est parfait si vous êtes fan de l’équipe Visa Cash App RB Formula One… ou de la couleur bleue.

Plus tôt cette année, Tudor a annoncé son partenariat avec l’équipe de Formule 1 Visa Cash App RB (également connue sous le nom de VCARB ou Racing Bulls) et, pour marquer l’occasion, Tudor a créé une version exclusive à l’équipe de sa Black Bay Ceramic certifiée Master Chronometer. Elle présentait un cadran bleu assorti à la livrée éclatante de l’équipe.

Maintenant, enfin, vous pouvez porter la même montre que les pilotes Yuki et Daniel portent dans le paddock. Ce modèle Black Bay représente bien la recherche de performances mécaniques de Tudor – testées par l’Institut fédéral de métrologie ou METAS et utilisant des matériaux extrêmement durables et difficiles à travailler. La certification METAS Master Chronometer est l’une des normes les plus exigeantes de l’industrie en matière de chronométrie et de résistance aux champs magnétiques. Pour être éligible, une montre doit être capable de fonctionner dans une plage de variation de 5 secondes chaque jour (0/+5). La certification garantit également la précision du chronométrage d’une montre soumise à des champs magnétiques de 15 000 gauss. Si cela ne suffisait pas, elle garantit également l’étanchéité revendiquée par le constructeur ainsi que la réserve de marche.

Esthétiquement, la TUDOR Black Bay Ceramic « Blue » allie des détails contemporains et high-tech avec des références subtiles à son héritage. Son boîtier en céramique monobloc noir mat présente des surfaces sablées aux bords biseautés, polies miroir pour un contraste saisissant et se termine par des lignes très prononcées. L’insert de sa lunette tournante est également en céramique noire avec une finition satinée soleil. Les graduations gravées dans des tons assortis offrent un détail mat supplémentaire complémentaire, qui répond subtilement aux changements de lumière. Enfin, un bracelet hybride en cuir et caoutchouc, noir bien sûr, avec un motif « Flocon de neige » à l’intérieur, des coutures bleues et une boucle déployante en acier inoxydable recouverte de PVD noir, ainsi qu’un bracelet en tissu noir avec bande bleue, complètent l’ensemble. look de ce modèle.

Vous pouvez acheter cette nouvelle Tudor Black Bay Ceramic « Blue » maintenant pour 5100 euros.