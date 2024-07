On a essayé le contrôleur de lunettes Beam Pro AR de Xreal, et il pourrait résoudre certains de vos plus gros problèmes AR

Les Beam Pro ressemblent plus à un smartphone Android qu’à un contrôleur, mais sont conçues pour naviguer dans les lunettes AR de Xreal.

Si vous avez déjà essayé d’utiliser une paire AR, vous saurez qu’elles ne sont pas encore top. Pour la plupart, ils refléteront votre smartphone. Et l’utilisation principale ? Consommer du contenu. Le Vision Pro d’Apple fait le meilleur travail pour ajouter des éléments virtuels à la réalité, mais c’est un casque à part entière. Donc, pour que la RA s’améliore, elle a besoin de logiciels. Et la meilleure façon d’alimenter cela ? Un périphérique externe qui fait office de contrôleur pour que vous ne perdiez pas le format mince des lunettes. Voici le Beam Pro de Xreal.

Ce nouvel appareil vient d’être présenté à l’AWE 2024 en Californie. Le Beam Pro ressemble plus à un smartphone Android qu’à un contrôleur, mais il est conçu pour vous aider à naviguer dans les caractéristiques AR de Xreal. À première vue, il semble que l’appareil pourrait résoudre certains des plus gros problèmes en matière de réalité augmentée.

Qu’est-ce que le Beam Pro : est-ce un téléphone, est-ce un contrôleur ?

Les lunettes Xreal, les Air 2 et Air 2 Ultra, nécessitent généralement un téléphone, un ordinateur portable ou un autre appareil pour fonctionner. Comme tous les autres. Le Beam Pro, cependant, est un appareil Android autonome doté d’un lanceur AR personnalisé et d’un matériel unique. Ce n’est pas tout à fait un smartphone, puisqu’il ne téléphone pas. Mais ce n’est pas une tablette. Il contient deux ports USB-C et deux caméras pour un enregistrement 3D stéréoscopique.

Le design est un peu volumineux – il est certainement plus épais que le smartphone que vous transportez. Mais le look noir et blanc avec des accents rouges rachète un peu les choses. À 199 $, il est solidement construit et offre un excellent rapport qualité-prix. Le logiciel est une version allégée d’Android appelée NebulaOS, équipée du Google Play Store et d’une application d’enregistrement personnalisée pour les caméras.

L’idée de Xreal d’un appareil séparé pour contrôler la RA est le choix évident pour le format des lunettes : il vous permet d’emballer tout le matériel supplémentaire dans quelque chose qui n’est pas sur votre visage. Mais d’un autre côté, devoir transporter un appareil supplémentaire n’est pas toujours idéal. Cependant, cela présente l’avantage de libérer votre téléphone pendant que vous êtes dans le monde de la réalité augmentée.

Comment ça marche ?

Lorsqu’il est connectée aux lunettes Xreal, la Beam Pro affiche un écran monochrome qui ressemble à un trackpad avec des boutons supplémentaires. L’interface principale se déplace vers les lunettes, où les icônes des applications Android flottent dans l’espace. Vous le contrôlez en pointant et en appuyant sur le Beam Pro ou en utilisant des gestes de la main avec les lunettes. C’est beaucoup plus intuitif que la molette tactile du Beam Pro standard, et une commande tactile est quelque chose que j’aime personnellement.

Avec votre téléphone non connecté aux caractéristiques AR, vous pouvez le regarder autour des spécifications AR. Et, plus important encore, vous pouvez laisser votre appareil principal libre de toute inhibition lors de la mise en miroir du contenu – l’un de mes plus gros reproches en matière de réalité augmentée. Les vidéos peuvent désormais être épinglées confortablement dans l’espace virtuel pendant que vous les contrôlez avec la télécommande. Le Beam Pro utilise même intelligemment les boutons matériels. Ce qui ressemble à un interrupteur muet fait basculer l’écran virtuel entre vous suivre et rester épinglé.

Cependant, tout ne se passe pas sans heurts. Le Beam Pro n’est pas le meilleur contrôleur. Même si on aime le grand contrôle de type trackpad, un grand panneau de verre sans texture n’est pas idéal pour un contrôle à une main. Si vous souhaitez commencer à jouer à des jeux en AR, les choses deviennent encore plus délicates. On pense toujours qu’un contrôleur avec des boutons et des joysticks serait mieux ici.

Quid du clavier Android par défaut et de la commutation maladroite entre les gestes de la main et l’appui sur la tablette ? Ce suivi manuel ne semble pas très fiable par rapport au Meta Quest 3 ou à l’Apple Vision Pro. Et on ne peut pas utiliser les lunettes comme viseur lors de l’enregistrement de vidéos 3D, ce que l’on a naturellement essayé de faire. Les caméras stéréoscopiques sont une fonctionnalité intéressante et aident le Beam Pro à se démarquer. Mais jusqu’à ce que les casques VR ou AR deviennent courants, le partage de vidéos 3D sera limité.

Xreal Beam Pro : premières réflexions

Bien que l’on doive attendre un examen complet pour partager nos dernières réflexions, nous sommes globalement positifs à propos du Beam Pro. Cet appareil fait un grand pas en avant vers la résolution de certains problèmes majeurs liés à la réalité augmentée. Mais on ne pense pas que cela colle vraiment à l’atterrissage.

Le PDG de Xreal, Chi Xu, affirme que la conception du Beam Pro n’est qu’un point de départ. La prochaine génération pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. On imagine des commandes latérales avec des joysticks et des boutons (à la Nintendo Switch) qui se clipsent pour le jeu, et un écran plus petit, donc moins gênant à transporter.