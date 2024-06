Avec le NIGHTHAWK RS300, NETGEAR démocratise le WiFi 7

NETGEAR présente son nouveau routeur NIGHTHAWK RS300 et démocratise le WiFi 7 pour le grand public.

Le tout nouveau routeur NIGHTHAWK RS300 promet de fournir des performances WiFi puissantes et une connectivité sécurisée au plus grand nombre. Le WiFi 7 amène des vitesses 2,4 fois plus rapides par rapport au WiFi 6, offre une faible latence, ainsi qu’une meilleure gestion des interférences WiFi. Avec le WiFi 7, chaque famille peut profiter de la nouvelle génération de streaming 4K/8K, de vidéoconférences fluides, de jeux en ligne sans latence, et bien plus encore.

Le routeur tri-bande NIGHTHAWK RS300 introduit le WiFi 7 ultra-rapide avec des vitesses

allant jusqu’à 9,3 Gbit/s pour les utilisateurs soucieux de leur budget, mais aussi pour les

technophiles en quête d’une solution de connectivité efficace. Son nouveau boîtier élégant et ses antennes WiFi internes omnidirectionnelles brevetées maximisent la portée, offrant jusqu’à 175 m2 de couverture pour 100 appareils. Avec lui, tous les membres du foyer peuvent accéder au débit maximum de leur ligne fibre en WiFi, grâce à son port internet 2,5Gbit/s, mais aussi en filaire grâce à ses ports Ethernet 2,5 Gbit/s et 1 Gbit/s. Ils peuvent être utilisés pour des connexions avec des appareils nécessitant des débits

élevés comme un serveur de stockage NAS, un PC ou un MAC.

Pour une protection accrue de vos activités en ligne, le routeur NIGHTHAWK RS300 inclut une offre d’essai de 30 jours à la solution NETGEAR Armor. Intégrée au centre du routeur

NIGHTHAWK RS300, elle délivre un niveau de protection bien supérieur aux solutions

traditionnelles sans ralentir votre WiFi. Développée en partenariat avec Bitdefender, c’est une véritable protection à 360° embarquée, un bouclier de sécurité très efficace contre tout type de cybermenaces, avant qu’elles n’atterrissent sur votre réseau. Et lorsque vous n’êtes pas connecté au WiFi de votre domicile, tous vos produits restent protégés grâce à la suite logicielle Armor à installer sur vos PC portables, MacBooks, tablettes, smartphones ou autres. Le routeur est également fourni avec un essai gratuit de 30 jours à la solution NETGEAR Smart Parental Controls, pour gérer facilement le temps passé en ligne par vos enfants sur l’ensemble de leurs appareils connectés et favoriser les bonnes habitudes en ligne, pour toute la famille.

NETGEAR NIGHTHAWK RS300, 349 €