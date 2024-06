Honor dévoile le MagicBook Pro 16

Honor a annoncé le lancement du MagicBook Pro 16. Doté d’un superbe écran, de performances de pointe, d’un design soigné et de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA, le MagicBook Pro 16 promet de redéfinir les interactions entre les utilisateurs et l’ordinateur portable pour une expérience toujours plus fluide.



Un écran de haute qualité doté d’une technologie avancée de protection oculaire . Le MagicBook Pro 16 est doté d’un écran FullView de 16 pouces qui offre une meilleure expérience de visionnage. Doté d’une résolution de 3072 x 1920, cet écran garantit une clarté et une précision d’image supérieures. Avec des bordures latérales de seulement 2,36 mm et un rapport écran/corps de 93 %, le MagicBook Pro 16 offre une expérience de visionnage plus immersive. De plus, l’écran prend en charge 100% des gammes de couleurs DCI-P3 et sRGB, ainsi que le HDR 400 avec une luminosité maximale de 500 nits, produisant des visuels vifs avec une grande précision des couleurs. Le MagicBook Pro 16 permet également une expérience de jeu réactive et fluide grâce à un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz

Conçu pour favoriser le confort oculaire, le MagicBook Pro 16 dispose des certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Solution Matérielle) et Flicker-Free, faisant de cet ordinateur un choix idéal pour les personnes utilisant longuement leur PC, souvent touchées par la fatigue oculaire. Il intègre également le Mode E-Book et la technologie Dynamic Dimming, capable de reproduire les variations de la lumière naturelle pour favoriser une meilleure circulation sanguine oculaire, réduisant ainsi la fatigue visuelle. Que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement, le MagicBook Pro 16 permet aux utilisateurs de profiter des contenus multimédias pendant de longues périodes sans effets néfastes.

Des performances matérielles renforcées par l’IA . Le MagicBook Pro 16 est équipé du processeur haute performance Intel Core Ultra 5 125H, avec quatre cœurs puissants, huit cœurs efficaces et deux cœurs économes en énergie. Grâce à ce système, il offre une puissance de calcul supérieure. Avec le GPU pour ordinateur portable Intel Arc, il garantit des performances optimales, une gestion du multitâche fluide et des expériences visuelles uniques.

Pensé pour supporter les jeux vidéo les plus énergivores, le MagicBook Pro 16 optimise la dissipation de la chaleur grâce à un tuyau de chaleur composite de 12mm et une conception à trois tuyaux de chaleur, évacuant efficacement la chaleur des composants critiques. Avec un contrôle précis de la température et une détection intelligente, il peut gérer des charges de travail lourdes sans surchauffer, en particulier lors des sessions de jeu.



Avec une batterie de 75 Wh, les utilisateurs peuvent profiter de près de 12 heures de travail quotidien sous PCMark 10 avec une seule charge, assurant des sessions de travail prolongées sans avoir besoin de recharger fréquemment. De plus, le HONOR MagicBook Pro 16 est le premier PC sous Windows au monde à intégrer l’audio spatial, avec six haut-parleurs, dont quatre woofers et deux tweeters, pour une expérience audio immersive.

Un design compact et facile à transporter . LE MagicBook Pro 16 présente un design en métal avec seulement 19,9mm d’épaisseur pour à peine 1,79 kg, le HONOR MagicBook Pro 16 est un ordinateur ultra-compact, permettant aux utilisateurs de le transporter facilement où qu’ils aillent.

Une collaboration fluide entre appareils grâce à l’IA Grâce à l’IA, les utilisateurs de HONOR peuvent connecter facilement leurs appareils sur différentes plateformes, permettant une collaboration fluide. Avec PC Manager (version 18.0 ou supérieure), HONOR facilite la collaboration et la connectivité au sein de son écosystème de produits. Au cœur de cette technologie se trouve la fonction HONOR Magic Ring, qui synchronise les tâches et les notifications entre les appareils, pour créer une expérience aussi pratique que fluide.

Couleurs et disponibilité Basé sous Windows 11, le MagicBook Pro 16 est disponible en coloris Purple dès aujourd’hui sur le site de HONOR au prix de 1 299.90 €, avec 200 € de coupon et une paire de HONOR Earbuds 3 Pro offerts.