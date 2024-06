Honor s’associe au Studio Harcourt

Honor a dévoilé la série HONOR 200 lors d’un événement marquant à l’emblématique Hippodrome de Paris-Longchamp à Paris.

L’équipe R&D de Honor s’est associée au Studio Harcourt, célèbre maison de photographie parisienne, afin de co-créer une IA dédiée au portrait. Grâce à cette collaboration, le HONOR 200 Pro offre une expérience digne d’un studio professionnel. A cela s’ajoutent des écrans immersifs et des performances matérielles de pointe pour une expérience utilisateur inégalée sur ce segment.

“Avec la série HONOR 200, nous sommes fiers d’apporter en Europe la parfaite fusion de l’art et de la technologie, permettant à chacun de prendre des portraits de niveau studio, depuis chez soi.», a déclaré Tony Ran, Président de HONOR Europe. « Alors qu’un portrait de qualité studio était jusqu’à présent hors de portée pour beaucoup, la série HONOR 200 établit une nouvelle norme en matière de photographie de portrait sur smartphone. Cette technologie basée sur l’IA illustre non seulement l’engagement de HONOR en faveur de l’innovation, mais souligne également notre quête incessante d’excellence pour redéfinir les limites de la photographie mobile.”

Parmi les autres annonces clés de l’événement figurait une collaboration majeure avec le célèbre photographe de portraits Rankin, connu pour ses clichés emblématiques de célébrités telles que la reine Elizabeth II, David Bowie et Kate Moss. Les détails de ce partenariat seront révélés dans les semaines à venir, mais un événement potentiel cet été à Londres a été évoqué. De plus, il a été annoncé que le MagicBook Pro 16, précédemment dévoilé lors du MWC de cette année, sera disponible dans certains pays européens cet été, dont la France.

Des portraits de maître signés Studio Harcourt

Parce que la lumière et les ombres sont des aspects essentiels pour maîtriser la photographie de portrait, la série HONOR 200 est équipée de composants et logiciels alimentés par l’IA, spécialement conçus pour saisir les nuances subtiles de l’éclairage. Les deux smartphones qui composent la série HONOR 200 disposent d’un appareil photo principal de 50 MP, avec un capteur Super Dynamic H9000, permettant de capturer des images impressionnantes avec un équilibre parfait entre les hautes lumières et les ombres, même en cas de faible luminosité. Grâce à la technologie de regroupement de pixels 4-en-1 qui permet des pixels de 2,4 μm, les utilisateurs peuvent obtenir un très grand niveau de détail même dans les zones les plus sombres de l’image. Le HONOR 200 Pro embarque également un téléobjectif de 50 MP avec un capteur personnalisé Sony, offrant une meilleure détection de la lumière pour des photos claires et détaillées, même lorsqu’elle est prise à distance du sujet.

La série HONOR 200 élève la photographie de portrait à un niveau supérieur grâce à son IA dédiée au Portrait, développée en collaboration avec le Studio Harcourt. Connu pour les portraits emblématiques de personnalités comme Roger Federer, Catherine Deneuve ou encore Jean Dujardin, le Studio Harcourt maîtrise à la perfection l’art de la lumière et des ombres et crée des images intemporelles. Grâce à cette collaboration, l’IA Portrait de HONOR capture l’essence de cet art, permettant aux utilisateurs de réaliser facilement des portraits uniques simplement avec leur smartphone. Plus de 20 experts en imagerie du Studio Harcourt et des équipes HONOR ont travaillé ensemble pendant presque deux ans pour développer cette technologie, en analysant plus de 1 000 scénarios et des millions de données pour s’assurer que l’essence de ce qui fait le Studio Harcourt puisse être le plus proche du rendu du smartphone. La triple caméra portrait de 50 MP du HONOR 200 Pro fait appel à un algorithme amélioré – HONOR RAW Domain – capable de reproduire des portraits bien équilibrés. Cet algorithme gère parfaitement l’exposition dans les zones lumineuses tout en préservant les détails complexes dans les zones plus sombres