On a testé… Le nouveau casque Sonos Ace

Un son et un design brillants – mais ils manquent de peu la cible malgré leur superbe qualité.

La rumeur disait que Sonos développait un casque depuis des années. Et quand on dit années, on veut dire de très nombreuses années. Son acquisition des restes de la marque de casques écossaise RHA il y a quelques années (et le changement de nom ultérieur en « Sonos Scotland ») n’a fait qu’ajouter à l’intrigue.

Le Sonos Ace à 449 € est le fruit de ce travail de longue date. Officiellement, Sonos affirme qu’il est en développement depuis trois ans, sous le nom de code Duke. Pourtant, malgré les fuites de brevets et quelques informations plutôt basiques, ce n’est que récemment que cela a véritablement fuité. Et c’est assez remarquable.

Design et confort : une masterclass

Ce Sonos Ace est disponible dans les variantes noir et blanc de la société, bien que le blanc ne soit pas un blanc pur comme les haut-parleurs ; au lieu de cela, c’est un blanc cassé. Et cela ne fait qu’ajouter à la comparaison avec la couleur similaire des WH-1000XM5 de Sony. Étant donné qu’il s’agit de notre modèle numéro un de ces dernières années, il constitue une comparaison naturelle avec Sonos Ace.

Sonos a clairement travaillé dur sur le design. Tout est doux au toucher. Le branding est subtil. Les charnières sont cachées dans les écouteurs. Le bandeau utilise différents types de mousse à mémoire de forme sur toute sa longueur. Une couleur verte subtile dans l’écouteur droit vous permet de savoir dans quelle direction il doit se mettre (même si on préfère toujours un gros L et R).

L’étui souple à code couleur est compact et étonnamment rigide, même s’il n’est pas si facile à décompresser. Le choix d’opter pour une pochette aimantée pour câbles est une question de design plutôt que de substance ; il n’est en fait pas si facile d’obtenir les câbles – USB-C vers 3,5 mm et USB-C vers USB-C – ni d’y insérer ou de sortir.

Les écouteurs sont méga confortables. Vous ne vous fatiguez pas vraiment en les portant – ce qui vous fatigue en réalité, c’est d’être dans une bulle sonore isolée. Et ce n’est pas différent des autres annuleurs de bruit haut de gamme. Tout est doux au toucher – il y a certainement beaucoup de qualité dans l’ajustement et la finition. On ne peut pas vraiment leur reprocher.

Qualité sonore : parmi les meilleures

Les écouteurs sont, pour la plupart, des écouteurs à suppression active du bruit (ANC) Bluetooth 5.4 standard qui utilisent des pilotes personnalisés de 40 mm. Il prend en charge l’audio spatial Dolby Atmos lorsque vous écoutez de la musique compatible. Le suivi de la tête est pris en charge, mais vous pouvez l’activer dans l’application si vous le souhaitez. Après un court test, on l’a désactivé. Vous pouvez également personnaliser l’égaliseur dans l’application si vous le souhaitez.

La qualité sonore est excellente, à la hauteur des meilleures du marché. La clarté est parfois à peine croyable – j’écoutais dans un environnement bruyant Normal Rockwell de Lana Del Rey et, eh bien, c’était comme si on était dans une cabine d’écoute plutôt que de marcher dans la rue. La musique classique s’envole absolument. On imagine que certains avec des tendances plus graves pourraient être un peu déçus, mais vous pouvez modifier cela dans les paramètres d’égalisation.

Ce Sonos Ace prend en charge l’audio sans perte si vous l’utilisez sans fil avec un appareil compatible Qualcomm Snapdragon Sound utilisant aptX Lossless. Cependant, ces appareils restent peu nombreux sur le terrain. Si vous possédez un lecteur audio numérique, vous pouvez le connecter à ce Sonos Ace via USB-C pour obtenir également un son sans perte.

La suppression du bruit est excellente et nous pensons qu’elle est parmi les meilleures de sa catégorie. Ce malgré quelques crépitements lorsque j’ai activé la suppression du bruit pour la première fois, mais une mise à jour logicielle est rapidement apparue et cela ne s’est pas reproduit. Ils ont été absolument géniaux dans un train où il y avait beaucoup de bruit de fond provenant des passagers ainsi que du train lui-même.

Une technologie que le Sonos Ace prendra en charge plus tard cette année est TrueCinema. Il s’agit essentiellement de TruePlay pour les écouteurs. Il optimise le son pour votre espace de vie pour une « expérience d’écoute hyperréaliste », explique Sonos. Il faudra voir comment cela fonctionne quand il apparaîtra mais cela aurait été une aubaine de l’avoir au lancement.

Commandes et autres astuces : de nombreux extras

Jusqu’à 30 heures d’autonomie sont disponibles, tandis qu’une autonomie de trois heures est disponible après une charge rapide de trois minutes. La durée de vie de la batterie n’est donc pas si exceptionnelle, mais elle est plus qu’abondante. On n’a certainement eu aucun problème ici jusqu’à présent.

De nombreux écouteurs ont des commandes compliquées. C’est donc formidable de pouvoir constater que Sonos a excellé ici, malgré quelques changements. Un seul bouton sur l’oreillette gauche est destiné à l’alimentation et au couplage Bluetooth – il n’est pas nécessaire de maintenir le bouton enfoncé pour éteindre puis se demander s’ils sont éteints. Deux appareils sont pris en charge et vous pouvez l’activer via une bascule dans l’application.

Les signaux audio pour cela fonctionnent bien et il est clair quand ils sont activés et quand ils sont éteints. Vous pouvez également basculer facilement entre les modes transparence, ANC et Aware à l’aide d’un joli bouton tactile sur l’oreillette droite. Il y a des signaux audio, mais il n’est pas si évident de savoir quel mode est quel, à moins que vous n’ayez du bruit en arrière-plan. Vous pouvez également maintenir ce bouton enfoncé pour le contrôle vocal, ce qui pourrait prêter à confusion, mais comme on m’a dit, cela n’est pas activé au lancement.

L’autre contrôle principal se trouve à droite et s’appelle la clé de contenu. Il s’agit d’une commande multifonction complète qui vous permet de gérer les appels téléphoniques ainsi que de contrôler l’audio et de faire glisser pour modifier le volume. Le retrait des écouteurs met également en pause le son (contrôlé dans l’application) tandis que vous pouvez également choisir de répondre à un appel téléphonique en mettant les écouteurs. Contrairement à de nombreuses premières versions de cette technologie qui ne fonctionnaient pas toujours très bien, ici la pause/reprise lorsque vous les supprimez est vraiment pertinente.

TV Audio Swap est ce qui distingue vraiment le Sonos Ace des autres écouteurs antibruit. Il vous permet de basculer l’audio de votre barre de son vers les écouteurs d’une simple pression sur la touche Contenu. Cela ne fonctionne initialement qu’avec Sonos Arc et malheureusement, on n’a pas eu accès à un Sonos Arc pour les besoins de cet examen. Cela ne fonctionne pas non plus avec Android pour le moment.

Cependant, Sonos a clairement indiqué que toutes les barres de son de la génération actuelle seraient prises en charge au cours des prochains mois, même la Ray de base. Sonos a confirmé à Stuff que cette fonctionnalité fonctionne avec le Wi-Fi, bien que Sonos indique clairement dans ses documents qu’il n’indique pas que les écouteurs utilisent le Wi-Fi. Vraisemblablement, c’est pour éviter toute confusion que Sonos Ace peut se connecter à d’autres produits Sonos, tels que des haut-parleurs, et s’intégrer pleinement à un système Sonos, car ce n’est pas le cas. C’est un peu dommage cependant : si le Sonos Ace peut reprendre le son d’une barre de son, pourquoi pas un autre haut-parleur Sonos ?

Sonos Ace et l’application Sonos : une histoire déroutante

Les récents problèmes de l’application Sonos ont été bien documentés. Ce n’est pas une histoire particulièrement heureuse, même des clients fidèles se sentent lésés qu’une application fonctionnelle ait été interrompue avec la vague promesse que les choses iront mieux à long terme. Vous devez configurer le Sonos Ace avec l’application. Vous devez affiner le Sonos Ace avec l’application. Mais lorsque vous écoutez de la musique, par exemple Apple Music, l’application ignore complètement le casque. Il apparait dans les paramètres en tant qu’entité distincte du reste de votre système. Il n’apparaît même pas dans le menu de vos appareils. Il n’est pas traité comme un autre appareil Sonos : vous ne pouvez pas jouer sur le Sonos Ace depuis l’application et vous ne pouvez pas voir ce qui est en cours de lecture. Cela semble… plutôt étrange, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourquoi ne peut-il pas simplement afficher ce qui est en cours de lecture, même si vous ne pouvez pas l’utiliser comme un autre appareil dans l’application ?

Verdict Sonos Ace

Le problème de l’application est important, car vous pourriez tout aussi bien utiliser n’importe quelle paire d’écouteurs haut de gamme. TV Audio Swap mis à part, Sonos n’a pas fourni de raison impérieuse pour acheter l’Ace, même si vous disposez d’un système Sonos. Et nous pensons que c’est un énorme raté.

Bien entendu, les raisons d’acheter restent nombreuses. Le design est charmant. La qualité sonore est absolument superbe. Et la suppression du bruit est également au rendez-vous. En effet, ils peuvent être si absorbants que vous ressentez ensuite le besoin de rejoindre le monde réel.