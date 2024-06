Formule E – Un calendrier historique pour la saison 11

La Formule E annonce le plus grand calendrier jamais publié, avec 17 courses réparties sur 11 villes emblématiques, suite à l’approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

La Formule E présente une saison de 17 courses pour la première fois de son histoire, couvrant 11 villes emblématiques, tout en continuant à innover en matière de course 100% électrique. De nouveaux sites de course à Miami et Diriyah ; un double-header à Monaco – une première pour la Principauté dans un championnat de sport automobile ; un double programme à Tokyo ; et le retour de Jakarta complètent la liste des villes-hôtes.

La saison 11 débutera à São Paulo le 7 décembre 2024 après les tests de pré-saison du 4 au 7 novembre 2024 à Valence. Ce sera la première fois que la toute nouvelle voiture de course – la GEN3 EVO – sera mise à l’épreuve et testée en public, capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,82 seconde, soit 36 % plus rapide que la GEN3 actuelle.

Un nouveau site à Diriyah accueillera le premier double-header de la saison, les 14 et 15 février 2025, tandis que la série revient à Miami pour la première fois depuis la saison 1 sur un tout nouveau site de course le 12 avril 2025. Le Homestead-Miami Speedway s’appuie sur son héritage et ses succès en NASCAR et IndyCar depuis des décennies.

Monaco accueillera, pour la première fois dans l’histoire de la Principauté, deux courses automobiles consécutives sur l’ensemble du Circuit de Monaco, compte tenu de la nature compétitive et pleine d’action des courses de Formule E.

Après le premier Tokyo E-Prix, qui a connu un énorme succès, au cours duquel les routes publiques de la ville la plus peuplée du monde ont été fermées pour la première fois pour un événement automobile, un double-header aura lieu les 17 et 18 mai 2025.

Jakarta revient également au calendrier après une interruption d’un an, tandis qu’une double course à l’ExCeL London complète le plus grand calendrier de Formule E à ce jour.

Une date reste à confirmer tandis que les discussions finales avec un nouveau site ont lieu, avant l’annonce du calendrier finalisé prévue à l’automne après la réunion du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.



“Pour la saison 11, nous faisons passer la course électrique à un niveau supérieur et réalisons des choses qui n’ont jamais été faites auparavant dans le sport automobile confie Jeff Dodds, CEO de la Formule E. Notre GEN3 EVO fera ses débuts devant des centaines de millions de fans à travers le monde, et nous ajoutons deux nouveaux sites, combinés à des double-headers pour développer davantage notre sport. Le nouveau calendrier amélioré offre un mélange parfait de circuits permettant aux pilotes de pousser leurs voitures jusqu’aux limites, tout en restant fidèle à notre ADN de course en ville et à l’action sur piste qu’elle génère. »

« Notre retour à Miami nous permet de nous installer dans l’une des villes les plus emblématiques et les plus sportives des États-Unis, tandis que l’organisation d’un double-header à Monaco est un rêve devenu réalité, explique Alberto Longo, Cofondateur et Directeur du Championnat de Formule E. Nous sommes impatients de tirer parti du succès de Tokyo et de proposer un double-header, tout en retournant à Jakarta pour divertir nos nombreux fans indonésiens. Avec 17 courses au cours de la saison et notre voiture de course la plus perfectionnée qui fera ses débuts sur piste, nous offrons à nos fans un sport de pointe que nous n’aurions pu qu’espérer lors de la création du championnat il y a un peu plus de 10 ans”.

Le Calendrier du Championnat du Monde ABB FIA Formula E 2024/25