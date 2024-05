Des Motorola Buds au son signé Bose

Motorola élargit également son écosystème d’appareils avec l’annonce de la nouvelle famille de moto buds, qui comprend les moto buds+ avec Sound by Bose, pour des écouteurs qui combinent le meilleur de l’expertise de Motorola et de Bose afin d’offrir une expérience audio de haute qualité.

Ces nouveaux écouteurs offriront une expérience plus fluide et immersive au sein de l’écosystème Motorola, avec un Audio Hi-Res et une réduction active du bruit, le tout dans un design moderne et résistant à l’eau. Motorola et Bose, deux marques emblématiques partageant un engagement commun envers l’innovation, ont collaboré sur les nouveaux moto buds+ avec Sound by Bose. Ils exploitent l’expertise de Bose pour offrir une expérience inégalée pour la franchise, incluant une réduction active du bruit et un réglage de l’égaliseur, pour un audio de haute qualité en déplacement.

Les moto buds+ ont été certifiés par Bose pour offrir une expérience audio sans précédent pour la franchise. Les moto buds+ sont également compatibles avec le Dolby Head Tracking lorsqu’ils sont appairés avec la dernière famille de smartphones motorola edge alimentés par Dolby Atmos qui intègrent cette innovation récente, tels que le edge 50 ultra et le edge 50 pro.

De plus, Motorola annonce également les moto buds, des écouteurs offrant un système sonore certifié Hi-Res Audio de qualité studio pour apporter aux utilisateurs une expérience audio équilibrée mais de qualité. Les deux écouteurs disposent également d’une réduction active du buit pour éliminer les distractions et permettre aux utilisateurs de profiter de leur musique ou podcast préféré en toute tranquillité