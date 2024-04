Le marathon de Paris avec les Asics Metaspeed Paris aux pieds

Les dernières chaussures de course Asics promettent de vous aider à vous sentir et à donner le meilleur de vous-même, mais comment se sont-elles comportées lors d’un marathon ?

Les Metaspeed Sky et Metaspeed Edge ont été créés respectivement pour les styles de course « foulée » et « cadence ». Comme Asics l’expliquait lors de son Festival du Running à Paris, un coureur de foulée est celui qui fait des foulées plus longues pour accélérer. Alors qu’un coureur de cadence est quelqu’un qui fait plus de pas pour aller plus vite (le type d’accélération traditionnel). Les nouvelles Metaspeed Sky Paris et Edge Paris emboîtent le pas, mais avec quelques améliorations astucieuses. Ils ont cette astuce dans leur sac : ils vous aident à maintenir votre posture et votre angle de frappe du pied idéaux, même lorsque vous êtes épuisé. Puisqu’il s’agit de chaussures phares d’Asics, elles ont un prix phare de 250 €.

Ces nouvelles chaussures Metaspeed Paris ont perdu environ 22 g par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui est un gros problème dans le monde des chaussures de course. Cette sensation d’apesanteur a été obtenue grâce au nouveau Motion Wrap Upper 2.0, qui rend la tige de la chaussure plus légère et plus respirante. De plus, il y a l’introduction d’une nouvelle mousse de semelle intermédiaire FF Blast Turbo Plus. Ce n’est pas seulement une bouchée à dire ; il est également plus léger, plus doux et plus rebondissant qu’auparavant. Le Metaspeed Sky Paris a élargi sa plaque de carbone sur toute la longueur à l’avant-pied. Tandis que le Metaspeed Edge Paris définit idéalement la position de la plaque de carbone pour les coureurs de cadence avec quelque chose de plus courbé. Il s’agit d’obtenir un orteil et un rebond parfaits grâce à la mousse.

Asics a en fait démonté une chaussure Metaspeed Paris pour que vous puissiez voir la plaque de mousse et de carbone. Une autre différence entre les deux chaussures réside dans l’endroit où va réellement la mousse. Pour épouser la courbe de la plaque et offrir plus de rebond, les chaussures Edge ont plus de mousse à l’avant. Alors que les chaussures Sky ont plus de mousse sur le dos pour soutenir la façon dont les coureurs de foulée posent leurs pieds. La plaque de carbone est prise en sandwich entre deux moitiés de mousse.

Asics ne se contente pas d’apporter de la technologie à ces chaussures bon gré mal gré. Certaines personnes intelligentes dans les coulisses ont veillé à ce que chaque élément technologique soit validé par l’Institut des sciences du sport et par les athlètes du monde réel. Le compte rendu? Vincent Kipkemoi Ngeitch et Michael Somers, deux marathoniens plutôt rapides, ont déjà salué ces chaussures pour leur légèreté, leur rebond et leur vitesse.

Côté design, ces chaussures se démarquent certainement par leur coloris rose fluo/orange. Quant à leur légèreté, la description d’Asics ne rend pas justice aux chaussures. Il faut les porter pour sentir à quel point ils sont légers. Cela se ressent vraiment avec le maillage supérieur de la chaussure, qui est très fin. La mousse est, comme promis, tout aussi légère et rebondissante. Le résultat est une chaussure de course confortable, légère, offrant un bon maintien et élastique. Donc la seule chose qui restait à faire était de courir un marathon.

Une fois les chaussures enfilées, direction l’Arc de Triomphe pour la ligne de départ du marathon. Tout au long du marathon, les chaussures sont restées confortables et légères. Mieux encore, elles sont respirantes. Au final, voilà une chaussure de course très confortable, qui vous soutient et qui donne l’impression de vous aider à avancer.