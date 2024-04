La Tudor Black Bay 58 GMT, star du salon Watches and Wonders 2024

La montre tant attendue est enfin là – découvrez tout sur la nouvelle Black Bay 58 GMT et les autres montres et merveilles de Tudor 2024.

Tudor vient de lancer quatre nouvelles nouveautés à Watches and Wonder 2024, avec de tout, d’une montre GMT très demandée dans une taille plus petite à une nouvelle Black Bay monochrome. La nouveauté la plus importante de Tudor est peut-être la toute nouvelle Black Bay 58 GMT certifiée Master Chronometer. C’est une montre que beaucoup de gens réclament, donc je pense qu’elle pourrait être difficile à obtenir au lancement.

La Tudor Black Bay 58 GMT possède un boîtier de 39 mm de diamètre et une lunette bidirectionnelle rouge et noire, avec une numérotation en or. Conçue pour évoquer l’âge d’or du voyage, cette GMT est élégante, glamour et dotée du boîtier Black Bay 58, universellement populaire, avec calibre de manufacture. Il est livré sur un bracelet en caoutchouc coupé sur mesure ou en acier inoxydable et est proposée à partir de 4000 €.

Autre nouveauté : le Black Bay monochrome, qui ressemble au Black Bay 54 de l’année dernière. Il est livré avec toutes les dernières améliorations du Black Bay introduites chez W&W l’année dernière. Ceux-ci incluent le fermoir « T Fit » et un mouvement certifié Master Chronometer par METAS.

Si vous voulez quelque chose d’un peu plus flashy et de beaucoup plus rare, la nouvelle Black Bay 58 18K en or jaune pourrait être plus votre style. Auparavant disponible uniquement sur bracelet, le nouveau Black Bay 58 18K est doté d’un bracelet en or jaune à trois maillons, d’un calibre de manufacture et d’un fermoir « T-Fit ». Elle pèse 193 grammes, ce qui en fait la montre la plus lourde de la collection Tudor… et la plus chère (29500 €) !

Enfin, la montre la plus élégante de la gamme Tudor a également été rafraîchie. La Clair De Rose est désormais disponible avec le nouveau cadran « Tudor Blue ». Disponible en acier inoxydable avec mouvements mécaniques, la nouvelle offre se décline en trois tailles de boîtier et deux variantes de design dans chaque taille.