Shure MV7+, le micro ultime des créateurs de contenus

Un flux de travail audio simplifié grâce à la nouvelle application MOTIV Mix pour des sessions toujours plus pros et de haute qualité.

Live streaming et podcasting se réinventent avec style sous l’impulsion de la légende de l’audio : Shure annonce une nouvelle évolution majeure de son microphone hybride XLR/USB avec l’arrivée du MV7+. Design épuré, options de personnalisation inédites, ajustement intelligent du gain en temps réel, DSP embarqué, richesse des connectivités, interface logicielle repensée… Le plus polyvalent des micros dynamiques pour podcast s’offre une nouvelle vie pour mieux changer celle des streamers, musiciens et podcasteurs en quête de fonctionnalités à la hauteur de leurs ambitions, et désireux de simplifier leur flux de travail. À la pointe des dernières technologies audio, le MV7+ de Shure permet aux créateurs de contenus les plus exigeants de monter d’un cran dans la qualité de leurs productions et d’accorder leur voix à leur personnalité dès la captation, grâce la nouvelle application MOTIV Mix offerte en exclusivité

Pensé pour les streamers, les podcasteurs et les musiciens, le MV7+ permet à tous les créateurs de contenus, pros, amateurs ou semi-pros, de révéler le meilleur de leur voix et d’offrir à leur public une qualité vocale irréprochable, à travers une captation audio professionnelle optimale quel que soit l’environnement. Grâce à la technologie

d’isolation de la voix de Shure, la directivité du microphone se concentre uniquement sur la voix de l’utilisateur en évitant les bruits de fond indésirables, afin de garantir un audio d’exception à chaque enregistrement et session de streaming. Le MV7+ est doté d’un traitement numérique du signal (DSP) novateur qui alimente une gamme de

fonctionnalités avancées, telles qu’un mode de niveau automatique amélioré, un filtre anti-pop numérique pour un meilleur contrôle des plosives, un réducteur de bruit en temps réel et un processeur de réverbération

Riche en fonctionnalités, le MV7+ de Shure se pare désormais d’un bandeau à LED tactile haut en couleurs qui offre à chacun de multiples options de personnalisation et définit une nouvelle norme en termes de qualité sonore et de personnalisation dans l’univers du streaming et du podcasting. Pour élever l’expérience utilisateur au niveau supérieur, le MV7+ s’intègre à la nouvelle application gratuite MOTIV Mix pour ordinateur. Offerte en exclusivité, la dernière interface logicielle MOTIV de Shure permet de personnaliser la configuration du micro dans ses moindres aspects en fonction de sa voix, de son style, des effets recherchés et de l’ambiance créée. Le logiciel offre également un enregistrement multi-pistes et une table de mixage virtuelle pour aider les utilisateurs à avoir un plus

grand contrôle de leurs sessions de streaming et d’enregistrement.

Avec le MV7+ et l’application MOTIV Mix, il est plus facile que jamais de laisser libre cours à son imagination et de créer des contenus audio de haute qualité en phase avec sa personnalité, tout en économisant le coût d’une carte son externe

Le microphone pour podcast et streaming MV7+ de Shure existe en deux versions, noire ou blanche. Le MV7+ est disponible dès maintenant en finition Noir – et en finition Blanc d’ici l’été 2024 –, au prix de vente conseillé de 329 € sur le site www.shure.com