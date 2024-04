Star Wars Outlaws sortira le 30 août 2024

Les fans peuvent précommander le jeu dès maintenant, dont les Éditions Gold et Ultimate, qui permettront aux joueurs de profiter du tout premier jeu Star Wars en monde ouvert jusqu’à trois jours en avance.





Ubisoft, en collaboration avec Lucasfilm Games, annonce que Star Wars Outlaws, le tout premier jeu Star Wars en monde ouvert, sera disponible le 30 août sur les consoles Xbox Series X|S, Playstation 5, Amazon Luna et sur PC via Ubisoft Connect. Les fans abonnés à Ubisoft+ ou qui achèteront l’édition Gold ou l’édition Ultimate du jeu pourront profiter d’un accès anticipé de 3 jours, ceux qui le précommanderont avant le 30 août recevront le « Kessel Runner Bonus Pack », qui inclue des cosmétiques pour le speeder de Kay et pour son vaisseau, leTrailblazer.



Ubisoft révèle également plus de détails sur l’épopée de la contrebandière Kay Vess et de son compagnon Nix. Durant une période où le règne de l’Empire reste déstabilisé par la rébellion, conduisant à l’âge d’or du milieu criminel. En tant que voleuse particulièrement douée, les péripéties de Kay attirent l’attention de Sliro, le chef de l’inquiétant syndicat criminel Zerek Besh. Après que Sliro ait placé une prime sur la tête de Kay, Kay et Nix se voient offrir leur seule chance de liberté : réaliser l’un des plus grands braquages de tous les temps. Kay et Nix devront naviguer dans le milieu criminel à travers la galaxie, construisant leur réputation auprès d’organisations criminelles légendaires, telles que le syndicat Pike, le cartel Hutt, le clan Ashiga et l’Aube Ecarlate, pour gagner le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir finir le travail.



« A la recherche de la vraie liberté, les ingénieux Kay et Nix vont voyager à travers le milieu criminel et la Bordure Extérieure, acceptant des emplois des syndicats, affrontant des ennemis intimidants, évitant le régime Impérial oppressif et recrutant un équipage de hors-la-loi compétent afin de réaliser l’un des plus grands braquages que la galaxie n’ait jamais vu, » partage Julian Gerighty, Creative Director.



« Star Wars Outlaws invite les fans à découvrir un côté de la galaxie encore inexploré, et à vivre les exploits des contrebandiers qui marqueront l’âge d’or du milieu criminel. Nous avons été inspirés par le dévouement de Massive Entertainment à donner vie à cet aspect de Star Wars, incluant à la fois des contenus emblématiques et nouveaux que les fans peuvent explorer dans un monde ouvert, » déclare Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games.



Kay et Nix voyageront à travers la galaxie pour récupérer les bonnes ressources et l’équipage nécessaire au braquage ultime. Durant leur voyage, ils traverseront des lieux diversifiés, à la fois emblématiques et nouveaux : Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva, et la savane balayée par les vents de Toshara**. Au cours de son aventure, Kay explorera des villes et des cantinas animées, traversera de vastes paysages à bord de son speeder et pilotera son vaisseau le Trailblazerà travers la galaxie. Quand les choses tourneront mal, le Trailblazer les aidera également à pourchasser, à esquiver et à attaquer pour prendre le dessus dans des combats aériens palpitants contre l’Empire et les autres ennemis.



Star Wars Outlaw sera disponible sur l’Ubisoft Store et en magasin. En s’abonnant à Ubisoft+ ou en achetant l’édition Gold ou Ultimate, les joueurs pourront également accéder au jeu jusqu’à 3 jours en avance.