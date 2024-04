Une B&O Beosound A1 rhabillée mode

Bang & Olufsen et ADER ERROR annoncent une édition limitée de l’enceinte portable à la fois simple et élégante, accompagnée d’accessoires qui fusionnent admirablement les mondes de la mode et de la musique. La collection sera disponible dans le monde entier dès le 11 avril 2024.

Pour cette collaboration, la marque de mode basée à Séoul a surimprimé sa vision sur la puissante enceinte portable intemporelle Beosound A1 de Bang & Olufsen. La couleur Z-blue, signature d’ADER ERROR, est omniprésente, tandis qu’une housse et un support sur mesure ont été dessinés par ADER ERROR pour encourager un mode de vie sans frontières.



« La collaboration prend sa source dans la rencontre entre deux marques, qui partagent de nombreuses valeurs autour de la musique et de la culture. “The Blueism”, le nom de la collection, incarne le mouvement auquel nous souhaitons inviter notre communauté, » déclare ADER ERROR, avant de poursuivre : « Nous voulions présenter quelque chose de très familier, mais d’une manière inhabituelle. Permettre aux gens de se connecter à la musique et à la mode d’une façon inédite. »

« Bang & Olufsen repousse les limites de l’audio et du divertissement à domicile depuis près d’un siècle. Mettre notre enceinte portable Beosound A1 entre les mains du collectif de design ADER ERROR exprime la manière dont notre enceinte signature est une déclaration de style – et de son », explique Andra Gavrilescu, Responsable partenariats chez Bang & Olufsen.



Épousant les formes de la Beosound A1, la housse circulaire de l’enceinte s’inspire de la douceur d’un coussin moelleux, en contraste avec la rigidité de la coque du produit. Son utilité est intuitivement reconnue par l’utilisateur. La housse est fabriquée en cuir de vachette souple, rembourrée de coton et accompagnée d’une bandoulière réglable et d’une pochette, permettant ainsi au produit d’être conservé en toute sécurité et transporté les mains libres. Repoussant les frontières entre la mode, la musique et les appareils électroniques, la housse de l’enceinte est rendue désirable par son design même.

Le support d’enceinte ADER ERROR, conçu selon le langage de design reconnaissable d’ADER et basé sur l’esprit novateur de la Beosound A1, offre une toute nouvelle expérience visuelle. L’inspiration qui donne vie au support ADER ERROR contraste avec la manière dont les enceintes sont habituellement placées dans les environnements domestiques. Souvent sur une table, au sol ou au mur, mais rarement sur un pied. Sur son support, l’enceinte se transforme en œuvre d’art. Contemporaine, et visuellement intéressante.

En accord avec la philosophie de la marque, le pied est conçu pour s’harmoniser avec différents environnements. Il associe avec fluidité des courbes, des lignes et des matières métalliques. Le pied en aluminium se compose de trois éléments indépendants, ce qui lui confère une durabilité et une portabilité exceptionnelles.



L’enceinte abrite un midwoofer conique de 3,5 pouces en aluminium, utilisant un puissant système magnétique en néodyme ; un tweeter à dôme soie de ¾ de pouce ; et un filtrage DSP avancé, alimenté par une paire d’amplificateurs de classe D de 30 watts. Le tout accordé, comme toujours, à l’oreille, par les célèbres tonmeisters de Bang & Olufsen à Struer, au Danemark. L’enceinte offre une dispersion sonore à 360° et jusqu’à 18 heures d’autonomie. Elle est totalement étanche à l’eau et à la poussière (IP67). Elle comprend également un réseau de trois microphones, pour une clarté des appels garantie lorsqu’elle est utilisée comme haut-parleur téléphonique.