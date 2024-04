Pioneer élargit sa gamme d’amplificateurs audio/vidéo avec 2 nouveaux modèles

Pioneer annonce le lancement de ses nouveaux amplificateurs audio-vidéo AV VSX-535 (5.2 canaux) et VSX-835 (7.2 canaux).

Conçus pour adresser avec qualité l’intégralité de vos contenus de divertissement, ces deux amplificateurs incluent la technologie Dolby Atmos et les toutes dernières fonctionnalités et standards audio et vidéos indispensables aux passionnés de streaming musical, de home cinéma ou encore de gaming.

Les amplificateurs audio/vidéo VSX-835 et VSX-535 sont conçus avec les dernières technologies et prennent tous deux en charge les capacités de décodage Dolby Atmos et Dolby Surround®, la 8K/4K Ultra HD, le streaming Bluetooth et la configuration des enceintes grâce à notre logiciel exclusif MCACC Auto Room Tuning. Le modèle VSX-835 embarque en complément la certification IMAX Enhanced et les capacités de décodage DTS-X et Virtual:X.



Ces nouveaux modèles prennent en charge les résolutions 4K Ultra HD et 8K. La résolution 8K (la meilleure sur le marché) offre une expérience de visionnage ultra-immersive avec une résolution horizontale et verticale deux fois supérieure à celle de la résolution 4K et quatre fois plus de pixels. Enfin, la compatibilité HDMI 2.1a permet la prise en charge des gammes de résolutions vidéo très élevées, notamment 8K60 et 4K120, pour des flux jusqu’à 40Gbps, ainsi que des formats HDR dynamiques. Associé à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz pour une visualisation fluide et nette des contenus à grande vitesse, HDMI 2.1a 8K assure l’image la plus nette et la plus claire qui soit.



Les fans de jeux vidéo et de films peuvent atteindre des performances exceptionnelles avec des configurations 7.2 ou 5.2.2 pour le VSX-835 et 5.2 ou 3.2.2 pour le VSX-535. Toutes ces configurations peuvent être parfaitement calibrées en fonction de la pièce et des enceintes grâce à notre logiciel exclusif MCACC Auto Room Tuning.

UN SON ET UNE IMAGE DE QUALITÉ

Les amplificateurs Pioneer garantissent des images 4K HDR et un son puissant grâce au contenu IMAX remastérisé numériquement. Le mode IMAX Enhanced, disponible sur VSX-835, est méticuleusement optimisé pour respecter des normes de performance strictes en matière de couleurs, de luminosité, de contraste et de fidélité audio.

Enfin, les technologies Dolby Vision et HDR10+ améliorent la qualité des contenus avec des images nettes et des couleurs dynamiques.

Le système de calibration acoustique multi-canaux MCACC (Multi-Channel Acoustic Calibration System), solution de « room correction » maison développée par les ingénieurs acousticiens de Pioneer, corrige automatiquement le son en utilisant un microphone personnalisé et permet de corriger les éventuels défauts acoustiques de votre système et les effets indésirables inhérents à votre pièce d’écoute. Cette technologie permet d’optimiser les réglages sonores pour obtenir une diffusion uniforme et de qualité pour tous les auditeurs, et ce, quel que soit votre environnement intérieur.



La technologie Advanced Sound Retriever est destinée à améliorer la qualité du son lors de la lecture de fichiers audios compressés (comme le WMA, AAC et MP3). En créant de nouveaux signaux, elle restaure les détails mineurs laissés de côté pendant le processus de compression et revalorise ainsi les sons à leur qualité d’origine, sans aucune perte.



Quelle que soit la source utilisée (téléphone, tablette ou ordinateur), la connexion se fait sans fil grâce au Bluetooth. Une fois que l’amplificateur a été associé à votre appareil et qu’il l’a mémorisé, il démarre automatiquement la lecture dès qu’il détecte un flux audio Bluetooth entrant.

Pour les amateurs exigeants de divertissement à domicile, les amplificateurs audio-vidéo Pioneer VSX-535 (499 €) et VSX-835 (599 €) offrent une expérience audiovisuelle incomparable, alliant technologie de pointe et qualité sonore exceptionnelle.