Mido Ocean Star GMT, les dents de la mer

Mido célèbre le 80e anniversaire de sa collection sportive Ocean Star Pour lancer les festivités, l’horloger suisse qui maîtrise l’art de se réinventer propose une irrésistible édition spéciale à la très pratique fonction GMT et aux multiples touches vintage. Couleurs nautiques, bien sûr, mais aussi argentées, ainsi que des index inédits en forme de… dents de requin ! Avec deux bracelets interchangeables pour des looks sportifs, urbains et chics quel que soit le fuseau horaire.

Ocean Star est née en 1944. À l’époque, MIDO faisait figure de précurseur en matière d’étanchéité, inventeur du système Aquadura paru pour la première fois dans les années 30. MIDO combine son allure aussi rétro que contemporain avec des matières à la pointe : acier inoxydable, Super-LumiNova, bague en aluminium sur la lunette tournante bidirectionnelle. Ce choix de l’excellence se retrouve bien évidemment dans son étanchéité, jusqu’à 200 mètres (20 bars / 660 ft) toujours symbolisée par une étoile de mer gravée sur son fond. Associé à un spiral amagnétique en Nivachron, son mouvement automatique, le calibre 80 à la réserve de marche allant jusqu’à 80 heures offre une performance mécanique à toute épreuve.

MIDO Ocean Star GMT, 1440 €