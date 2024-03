Une enceinte Marshall Emberton II disponible en noir et en acier

Marshall lance une nouvelle enceinte Bluetooth Emberton II Black and Steel avec une batterie dotée de 30 heures d’autonomie.

La même, mais différente. La nouvelle Marshall Emberton II Black and Steel (179 €) est en soi la même enceinte Bluetooth que les éditions précédentes. Sauf que, côté design, elle est désormais est dotée d’une grille gris métallisé aux accents argentés Pour le reste, elle propose toujours une excellente autonomie de 30 heures et respecte toujours la norme IP67 de résistance à la poussière et à l’eau.

Elle est dotée de deux haut-parleurs de 2 pouces à gamme étendue de 10 W et de deux radiateurs passifs avec une gamme de fréquences de 60 à 20 000 Hz. La technologie True Stereophonic permet d’offrir une expérience sonore à 360°. Vous pouvez bien sûr coupler votre téléphone via Bluetooth 5.1 pour les commandes à distance basées sur l’application et les mises à jour OTA. Son mode Stack vous permet d’amplifier le son en connectant plusieurs enceintes ensemble.