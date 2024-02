Mercedes-Benz Classe E E300e : Toute en douceur

Le style Merc classique, beaucoup de confort et l’assistance électrique rendent la Mercedes-Benz Classe E E300 e parfaite pour les petits et les longs trajets.

La Mercedes-Benz Classe E propose de nombreux choix de groupes motopropulseurs, il y en a donc un pour tous les types d’acheteurs. Cette voiture, cependant, est la Classe E 300e AMG Line Premium Plus – une variante PHEV de la populaire berline de la marque allemande. Cela la rend intéressante si vous cherchez à explorer le potentiel de l’électrique sans vous engager dans un véhicule électrique complet, mais préférez une carrosserie de voiture au type multisegment du GLC 300e.

Elle conviendra parfaitement à tous ceux qui effectuent de nombreux déplacements fréquents et relativement courts, comme les trajets scolaires ou les sorties shopping. Si vous disposez d’un chargeur domestique, elle fonctionne encore plus efficacement ; il est beaucoup plus facile de le brancher à la maison que d’opter pour un chargeur public plus cher pour recharger sa batterie de 25,4 kW.

Vous bénéficiez de tout le confort et des équipements technologiques que vous attendez d’une nouvelle Mercedes, avec un intérieur confortable et accueillant. La qualité de construction semble aussi solide que ce que l’on attend de la marque allemande, ce qui fait de la Mercedes-Benz Classe E E300e un ensemble très solide.

Le style



Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une Mercedes. Le design est lisse et très fluide, de l’avant à l’arrière. La calandre et les feux sont assez frappants à l’avant, mais les feux arrière sont peut-être la vedette ; ils ont l’air vraiment bien quand ils sont éclairés la nuit. Sur les côtés, ce sont toutes des nuances courbes et douces surmontées d’alliages à rayons importants de 20 pouces. Les poignées de porte robustes qui sortent lors du déverrouillage de la voiture fonctionnent mieux la nuit tombée, grâce à leur éclairage complété par les lumières du logo Merc sous les portes avant.

Ce qui est intéressant à propos de la Mercedes-Benz Classe E E300e, c’est qu’elle semble assez grande vue de l’extérieur. Entrez cependant et l’intérieur ne semble pas aussi caverneux. L’espace cockpit permet d’oublier l’encombrement extérieur. Heureusement, d’excellents rétroviseurs extérieurs et une très bonne caméra de recul vous rappellent sa taille lorsque vous vous dirigez vers une place de stationnement.

Néanmoins, l’intérieur est un endroit agréable à vivre, avec des sièges sculptés et moulants qui rendent les parties avant et arrière de la voiture merveilleusement accommodantes grâce à tout ce cuir noir. Le siège du conducteur bénéficie également d’un haut-parleur à l’arrière, ce qui vous permet de réellement ressentir votre musique lorsque vous l’écoutez. La console centrale ajoute également une touche agréable, avec de nombreux rangements situés soit sous la partie avant en bois, soit sous la partie rabattable immédiatement derrière.

Étant donné qu’il est équipé d’un couvercle de coffre conventionnel, il y a encore 370 litres d’espace caché à l’intérieur, même si une partie de cet espace est occupée par les sacs de câbles d’alimentation pour la partie plug-in de l’équation Mercedes-Benz Classe E E300e. Certes, ce n’est pas beaucoup pour la taille de la voiture, mais elle pourra accueillir quelques valises de taille raisonnable, même si tout ce qui a une forme irrégulière pourrait poser problème.

La conduite



Il ne fait aucun doute que la Mercedes-Benz Classe E E300e est plus une voiture au long cours qu’une voiture de performance. Son moteur essence quatre cylindres de 2,0 litres, volumineux et relativement modeste, en témoigne. Elle reste néanmoins très agréable à conduire, grâce à la boîte automatique à 9 rapports, à condition d’adopter une approche assez tranquille lorsque l’on est au volant. Faites cela et la Mercedes-Benz Classe E E300e se déplace très bien de A à B. C’est moins agréable si vous êtes trop enthousiaste avec l’accélérateur. Un bon endroit pour le constater est sur les bretelles d’autoroute, où le moteur devient très animé.

En fait, l’une des choses les plus surprenantes à propos de ce moteur est à quel point il sonne de temps en temps, généralement lorsque vous posez le pied rapidement et que vous le surprenez. La montée en régime attendue a tendance à atténuer un peu l’expérience haut de gamme, mais elle se stabilise rapidement une fois que la voiture prend de la vitesse. Gardez cependant votre accélération constante et la voiture vous récompense avec une conduite très douce et sans fioritures, ce qui convient parfaitement aux longs séjours au volant.

Si vous vous déplacez en ville, il est logique d’utiliser l’aspect hybride de la Mercedes-Benz Classe E E300e. Le démarrage et le stationnement à la fin de courts trajets sont un jeu d’enfant et largement silencieux grâce à l’assistance électrique. Il est cependant un peu moins amusant de se garer en raison de son encombrement, mais si vous êtes en déplacement sur des routes de campagne sinueuses, l’E300e est plus apte à contourner les virages que prévu. La grosse roue et les pneus ainsi que la suspension spongieuse absorbent la plupart de ce qui leur est lancé, seules quelques secousses se produisent lorsque la surface devient plus pire que d’habitude.

La technologie



L’un des meilleurs aspects de la Mercedes-Benz Classe E E300e est sa technologie, qui est l’une des meilleures que l’on puisse actuellement obtenir dans une voiture de série. Elle est centrée sur le dernier système MB.OS, qui offre beaucoup de puissance et une gamme éblouissante de fonctionnalités. Mieux encore, il est relativement simple à utiliser et les fonctionnalités semblent pour la plupart très bien pensées. On a adoré la façon dont tout fonctionnait en essayant l’EQS il y a quelque temps, mais celle-ci est encore mieux.

Vous obtenez la meilleure vue de tout depuis le siège du conducteur, mais la partie avant du cockpit est dominée par des éléments à regarder grâce à la version plus petite de l’Hyperscreen comme on le voit dans l’EQS. Il a une section centrale de 14,4 pouces, complétée par un panneau passager de 12,3 pouces, et a une apparence et des fonctions à peu près de la même manière. On aime vraiment la couleur et la clarté que vous obtenez de cette itération actuelle du système. Le tableau de bord numérique de 12,4 pouces devant le volant complète le tout.

Nous sommes moins satisfait de l’anneau dominant d’éclairage ambiant qui entoure le haut du tableau de bord et des portes. On trouve cela un peu trop autoritaire, mais vous pouvez naturellement modifier les paramètres pour quelque chose de plus doux si vous préférez. Cela prend également vie s’il y a quelque chose comme une alerte de conduite pour annoncer lorsque vous êtes en déplacement. Bien qu’il soit possible d’utiliser Android Auto ou Apple CarPlay, la note maximale doit être attribuée à Mercedes-Benz pour l’affichage du système de navigation par satellite, qui est magnifiquement détaillé.

Revenons à cet écran cependant. Vous constaterez que la majeure partie des fonctions se trouvent à l’intérieur, avec juste une légère poignée de commutateurs physiques ci-dessous. Cependant, passez un peu de temps à maîtriser ce que le volant a à offrir et vous pourrez ainsi exécuter de nombreuses commandes. Si vous entrez via les icônes d’application sur les écrans, alors tout est assez simple à travailler et réactif également, tandis qu’il y a la commande vocale « Hey Mercedes » si vous voulez tenter votre chance avec cela à la place. C’est généralement très impressionnant. La Mercedes-Benz Classe E E300e est également dotée de nombreux ports USB-C pour satisfaire tout le monde.

Verdict de la Mercedes-Benz Classe E E300e



La Mercedes-Benz Classe E E300e est très attrayante et, dans cette incarnation, vous pouvez même la brancher et profiter de trajets plus courts grâce à l’assistance uniquement électrique. L’extérieur présente le style Mercedes classique tandis que l’intérieur regorge de technologies et possède certains des sièges les plus confortables sur lesquels vous pouvez vous asseoir. Cette berline est grande et lourde, mais roule à merveille. Donc si vous recherchez une grande berline de style PHEV et que vous avez l’espace nécessaire sur votre trajet, la Mercedes-Benz Classe E E300e est une option solide.