Samsung pourrait lancer un premier triple écran pliable cette année

D’abord un double écran et maintenant un triple ? Samsung pourrait bien dégainer cela dans le courant de l’année.

Samsung a été le premier à se lancer dans le smartphone pliable. Nous en sommes maintenant à la sixième année des combinés flexibles du géant de la technologie, avec une nouvelle génération en route. Et après quelques années de choses un peu trop identiques, il semble que la marque soit prête à faire bouger les choses à nouveau avec un type de pliable réinventé.

Un nouveau post du leaker Twitter Revegnus suggère que Samsung ajoutera un triple pli à sa gamme cette année. Cet informateur cite la concurrence comme principale raison pour laquelle Samsung pourrait lancer ce nouvel appareil. Il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles Huawei lancerait un téléphone triple pliable à la fin de cette année. Samsung ne veut pas passer à côté du titre de « première mondiale ». Pour y parvenir, le géant de la technologie devrait passer à la vitesse supérieure et en avoir un sur les étagères avant l’été, si l’on en croit le calendrier annoncé par Huawei.

C’est un délai assez serré puisque nous sommes déjà à la mi-février – avec seulement quelques mois à perdre. Nous savons que Samsung possède déjà la technologie, puisqu’elle l’a présentée au CES 2024 et à d’autres salons technologiques. Il s’agissait d’écrans plus flexibles avec plusieurs charnières – comme le serait ce triple pliable. Et il pourrait y avoir un autre prototype à révéler lors du prochain salon MWC à Barcelone. Ainsi, Samsung pourrait, en théorie, être le premier.

Mais qu’est-ce qu’un triple pliable exactement ? C’est un smartphone pliable avec deux charnières et trois écrans que vous pouvez utiliser. À l’heure actuelle, tous les pliables sont doubles, l’écran extérieur comptant pour un et l’intérieur comptant pour l’autre, puisqu’il s’agit d’un grand écran. C’est la même chose si vous optez pour un corps traditionnel de style livre ou un style à clapet plus mince. Nous n’avons pas encore vu d’appareil à triple écran en vente. Reste à voir si cela plaira ou non.