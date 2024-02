L’ordinateur portable transparent de Lenovo pourrait faire ses débuts au MWC 2024

Le concept d’ordinateur portable transparent de Lenovo est apparu dans de nouvelles images divulguées avant le MWC 2024, où il est censé faire ses débuts.

Nous semblons être actuellement dans la décennie de la technologie transparente. Nothing s’est fait un nom avec les appareils transparents, et le CES de cette année nous a montré que les meilleurs téléviseurs sont également prêts à avoir des écrans transparents. Depuis quelques années, nous entendons des rumeurs concernant un ordinateur portable transparent de Lenovo. Et ces rumeurs ont refait surface avec de nouvelles photos, avant une éventuelle révélation au MWC 2024.

Le pronostiqueur en série Evan Blass (connu sous le nom d’Evleaks) a partagé une image du prochain ordinateur portable, expliquant que Lenovo l’apporterait au MWC 2024. L’image montre deux des ordinateurs portables sur un bureau – un avec l’écran allumé que vous pouvez regardez à travers l’autre avec l’écran éteint. S’il s’agit d’une image marketing divulguée, elle est plutôt intelligente. Les choses ressemblent assez aux images présentées par WindowsReport plus tôt ce mois-ci, ce qui nous fait penser que c’est à cela que ressemblera la chose finale.

Cet ordinateur portable concept présente un écran complètement transparent sur le dessus, semblable à une fenêtre. Au lieu d’un clavier physique, il existe une tablette pleine taille. Ce sera une sorte de clavier tactile, avec la possibilité d’afficher également du contenu supplémentaire. Il existe un stylet que vous pourrez également utiliser pour des entrées plus créatives. Vraisemblablement, vous devrez l’utiliser sur la « tablette à clavier » plutôt que sur l’écran transparent. Il semble que l’ordinateur portable fonctionnera sous Windows 11, ce qui est logique pour un nouvel ordinateur portable.

La technologie d’affichage transparent n’est pas entièrement nouvelle : Samsung a introduit pour la première fois une idée similaire au CES 2010. Mais nous n’avons pas encore vu d’écran transparent grand public arriver sur le marché. Cependant, il existe un téléviseur transparent Xiaomi que vous pouvez retrouver en Asie. Bien que le prochain ordinateur portable de Lenovo soit encore un concept pour le moment, il est intéressant d’imaginer comment cette technologie pourrait fonctionner dans des produits plus utiles. Cela pourrait être particulièrement utile sur le lieu de travail, où il peut être utile de voir d’autres choses ou des personnes autour de vous. Bien entendu, le MWC n’est pas étranger aux concepts (tels que le téléphone enroulable de Motorola), mais cela ne signifie pas que cela arrivera un jour jusqu’aux consommateurs.