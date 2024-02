La nouvelle Swatch What If ? pastel pense déjà printemps

La Swatch What If ? est maintenant disponible dans des tons pastel parfaits pour le printemps.

Nous sommes de grands fans de la collection Swatch What If ? depuis son lancement l’année dernière. Elle arrive à point nommé, au moment même où de petites montres aux formes inhabituelles, comme les Cartier Crash et Pebble occupent le devant de la scène.

Oui, il est temps d’abandonner les montres de sport et de plongée en acier – les petites montres en or sont désormais la « montre à la mode » (il suffit de regarder la nouvelle Piaget Polo). Bien qu’il existe de nombreuses alternatives abordables à la Submariner et à la Royal Oak, il existe très peu d’alternatives bon marché à une Cartier Tank ou à une Jaeger-LeCoultre Reverso.

Cette montre carrée de 33 mm disponible pour à peine 100 €. Le timing est parfait. La collection remonte à quarante ans, lorsque, en 1982, les fondateurs de Swatch étaient confrontés à une décision importante : leur nouvelle montre révolutionnaire en plastique devait-elle être ronde ou carrée ? Bien sûr, ils ont choisi le rond, et cette heureuse décision a ouvert la voie à 40 années brillantes, dynamiques et fructueuses pour la marque.

« What If » imagine un monde dans lequel une Swatch carrée a été choisie, en revisitant le prototype de montre carrée de 1982 pour créer un nouveau modèle de montre passionnant. La forme ludique du boîtier est désormais disponible dans des tons pastel tout aussi ludiques, parfaits pour le printemps. C’est une excellente combinaison d’histoire, de portabilité et de plaisir.

Tout comme la collection originale, ces nouvelles montres pastel sont fabriquées à partir du matériau biocéramique innovant de Swatch, combinant de la poudre de céramique avec un matériau plastique biosourcé pour obtenir une résistance et une durabilité accrues.

Ce n’est pas seulement le boîtier qui est fabriqué à partir de matériau biocéramique : il est également utilisé dans la couronne, le bracelet et la boucle.