Les dernières lunettes AR de TCL vous permettent de regarder des films sur un écran virtuel de 215 pouces

Cette paire de lunettes AR dotées d’écrans OLED 120 Hz qui se connectent à votre téléphone pour vous permettre de regarder des médias sur un grand écran virtuel.

Bien que Vision Pro d’Apple fasse actuellement la une des journaux, il se passe en fait beaucoup de choses dans le domaine de la réalité augmentée. Les lunettes AR se connectent à votre smartphone pour vous permettre de profiter de votre contenu sur un écran virtuel plus grand. Et le dernier né du jeu est le nouveau Nxtwear S Plus de TCL. Il s’agit d’une paire de spécifications AR qui améliorent considérablement les efforts de première génération de la marque. Les caractéristiques du Nxtwear S Plus de TCL se connectent facilement à une gamme d’appareils compatibles (tels que les smartphones et les consoles) via un port d’affichage USB-C ou des adaptateurs supplémentaires. (même si cela vous coûtera un peu plus cher). Vous pouvez regarder votre contenu préféré sur un écran virtuel jusqu’à 215 pouces dans le confort de n’importe où. Ces caractéristiques prennent en charge une résolution Full HD nette pour la 2D et un énorme 3 840 x 1 080 pixels pour le contenu 3D.

TCL n’a pas seulement ajouté un « Plus » au nom : ils ont sérieusement amélioré le jeu. La luminosité a été augmentée jusqu’à 600 nits, laissant à la fois son prédécesseur et ses rivaux comme la fiche technique du Xreal Air 2 Pro AR dans la poussière. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet d’obtenir des visuels fluides, ce qui nous fait presque pardonner le fait qu’il n’y ait pas de résolution 4K. De plus, tout cela léger sur votre visage (prends note, Apple) avec seulement 87 g. Vous n’aurez pas le sentiment de « porter de la technologie sur votre visage ».

Le temps nous dira si ces lunettes peuvent réellement offrir une expérience d’écoute privée sans partager vos morceaux avec la pièce. Il y a des haut-parleurs stéréo de 0,5 mm emballés à l’intérieur des montures, afin que vous puissiez entendre ce qui se passe. Étant donné que le contenu provient d’un autre de vos appareils, vous pouvez toujours connecter une paire d’écouteurs si vous le souhaitez.

Lorsqu’il s’agit de débourser votre argent durement gagné, les lunettes TCL Nxtwear S Plus AR commencent à 399 $. C’est un bon prix pour entrer dans le monde de la RA, mais vous ne trouverez pas un autre ensemble de caractéristiques aussi bonnes pour aussi peu cher.