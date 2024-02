Essai – Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce 280, séductrice en diable

C’est sans aucun doute la plus stylée des berlines mais ce n’est pas la seule raison qui pousse à s’intéresser à l’Alfa Romeo Giulia, qui vient d’être remise à jour…

C’est quoi ?

On peut le dire sans crainte : l’Alfa Romeo Giulia est la berline la plus désirable du marché. Apparue en 2015, restylée en 2019 puis à nouveau en 2023, cette sculpturale italienne fait se retourner les têtes sur son passage. Et son restyling la rend plus désirable que jamais.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

De l’esthétique : feux (avant et arrière), calandre, la nouvelle Giulia se remet à jour. A l’avant, on note justement l’arrivée d’une paire de trois feux, histoire de se mettre en cohérence avec la signature visuelle de leur autre nouveauté, le SUV Tonale. A noter que le gros SUV Stelvio vit également la même remise à jour.

Et sous le capot ?

Le panel des motorisations se réduit un peu sur cette Giulia 2024. En gros, vous avez le choix, si vous faites beaucoup de kilomètres, d’un Diesel 2.0 de 160 ch ou de 210 ch; et si vous êtes un épicurien aux larges moyens, d’un V6 de 510 ch dans la version Quadrifoglio, salement malussée. Entre les deux, notre Q4, avec son 2.0 turbo de 280 ch paraît comme un juste milieu.

Et au volant, ça donne quoi ?

Ne vivons pas dans le passé : les envolées lyriques, chères aux Alfistes, d’un « double arbre » ou du V6 Busso, motorisations mythiques pour les fans, eh bien, c’est fini. Le 4 cylindres 2.0 turbo fait bien le job, et ses valeurs (280 ch, 400 Nm) sont là pour de belles performances, et s’il accepte même de grimper dans la zone rouge sur les rapports intermédiaires, on aurait aimé, éventuellement, une signature musicale un peu plus affirmée. Mais ne boudons pas notre plaisir : la Giulia reste une auto à vivre. Certes, ok, dans un monde qui se compare automobile qui se compare la taille de l’écran central d’info-divertissement, malgré sa mise à jour récente, elle a perdu. On apprécie toutefois le nouveau tableau de bord, aux différents affichages digitaux.

Mais non, tout n’est pas perdu, justement : bien calé dans le siège en cuir, presque un baquet, on jouit d’une excellente position de conduite, et surtout, d’une parfaite connexion avec l’auto : direction, suspensions, tout est génialement calibré pour vous faire vivre la route de la manière que seule une Italienne sait le faire. Sur de grands axes un peu délaissés du trafic, elle vous renvoie cet esprit du Gran Turismo, cette capacité à rouler vite, longtemps, en sécurité et sans efforts.

Son point fort ?

Un 2.0 turbo essence, fort et efficace, cela commence à se faire rare. On pense à la BMW 330i, mais l’Alfa a ce quelque chose en plus qui la rend vraiment désirable. Regardez-là encore : difficile de ne pas craquer, non ?

Le verdict de Stuff

On tombe devant sa ligne suggestive avant de se rendre compte, à l’usage, que cette Alfa Romeo Giulia est une excellente berline familiale, performante, communicative et confortable.

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo Cylindrée : 1995 cm3 Puissance : 280 ch à 5250 tr/min Couple : 400 Nm à 2500 tr/min Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 1545 kilos Vitesse maxi : 240 km/h 0 à 100 km/h : 5,2 secondes Conso officielle / de l’essai : 7,6 l /100 / 10,5 l/100 Prix : gamme Alfa Romeo Giulia à partir de 49 400 €, version d’essai Veloce Q4 280 ch à partir de 62400 €