Les produits Yamaha Home Cinéma compatibles ROON

ROON propose une solution simple et complète pour indexer et streamer des fichiers audio Hi-Res partagés sur le réseau local ou stockés sur un ordinateur. Son plus grand avantage : référencer toutes les musiques et services de streaming de l’utilisateur dans une bibliothèque intuitive avec affichage des pochettes et de nombreuses informations sur les artistes, albums, titres, etc.



Basé sur des applications pour smartphone, ordinateur et des serveurs dédiés, ROON s’impose comme un nouvel outil très efficace pour l’écoute musicale avec un ampli connecté, des enceintes sans fil ou un lecteur réseau compatible. ROON peut fonctionner de différentes manières. La plus courante consiste à installer le logiciel ROON sur un ordinateur Windows ou Mac afin d’indexer et de partager toutes les musiques de l’utilisateur. Ces dernières peuvent être stockées en local sur l’ordinateur, mais également sur des disques externes ou un NAS. Elles peuvent aussi être lues à partir de services de streaming Tidal et Qobuz, ou de webradios propres à ROON. Le logiciel ROON pour ordinateur propose une solution très simple à mettre en œuvre car il se montre intuitif et rapide à configurer.

Le logiciel ROON pour les PC/Mac nécessite de conserver un ordinateur allumé pour partager les fichiers musicaux sur le réseau local. Pour profiter d’une solution entièrement autonome, une alternative consiste à configurer son propre serveur ROON sur un NAS QNAP, Synology ou Asustor. Cette configuration demande cependant de bonnes connaissances et un NAS suffisamment puissant pour assurer la lecture de flux Hi-Res, notamment lors d’une utilisation multiroom. Pour une solution autonome plus

performante et plus simple, il est également possible d’acquérir un serveur ROON dédié comme les ROON Nucleus et ROON Nucleus Plus. Ces derniers peuvent stocker et regrouper toutes les musiques pour les indexer et les partager, au même titre

que ROON pour ordinateur. ROON rassemble toute la musique, sans se soucier de l’endroit où elle est stockée. Il prend en charge les fichiers musicaux

stockés sur les disques durs internes, externes et les NAS, ainsi que la bibliothèque iTunes, les stations de radio en direct et le contenu diffusé en continu depuis TIDAL et Qobuz.

Dès lors que des fichiers audio sont copiés dans le serveur ROON ou que leur chemin d’accès est renseigné dans le logiciel, ROON indexe automatiquement et télécharge les pochettes d’albums, les photos des artistes, les biographies, les textes de

présentation, les paroles… Le serveur peut s’administrer facilement par le biais de son interface web embarquée. En pratique, on tape l’adresse du serveur

dans un navigateur quelconque et l’ensemble des informations des fichiers est alors éditable par l’utilisateur. Sur ordinateur, cette gestion peut s’effectuer directement à partir du logiciel ROON.

La compatibilité des Produits Yamaha avec ROON concerne :