Comment créer des vidéos folles à partir de texte grâce à l’outil Sora d’OpenAI

Ce que vous auriez autrefois eu besoin d’un appareil photo pour capturer, vous pouvez désormais le créer avec une seule phrase. Et tout cela grâce à l’IA.

Nous avons connu une année assez rapide pour les outils d’IA, en particulier ceux d’OpenAI. Ils sont les créateurs de ChatGPT, DALL-E et ont sans doute inspiré d’autres chatbots IA à arriver sur les étagères. Ce sont aussi eux qui travaillent sur l’IA consciente d’elle-même, mais nous laisserons cela pour un autre jour, car je ne veux pas de peur existentielle ce week-end. Au lieu de cela, le dernier outil d’OpenAI va remplacer les meilleures caméras : il peut créer des vidéos entières simplement à partir de votre texte.

Sora est un modèle d’IA qui a été formé pour comprendre vos instructions textuelles et ensuite, comme un Spielberg numérique, les créer sous forme de scènes vidéo complètes. Vous voulez une femme élégante se pavanant dans Tokyo éclairée par des néons ? Ou peut-être une rencontre rapprochée avec des mammouths laineux dans un paysage enneigé ? Sora est là pour vous, générant ces scènes avec un flair qui vous fera remettre en question la réalité.

Les exemples présentés par OpenAI vont du incroyablement réaliste au délicieusement fantaisiste. Nous parlons d’un voyage cinématographique depuis la vue d’un drone des falaises escarpées de Big Sur jusqu’à un monstre animé et pelucheux méditant sur les mystères d’une bougie fondante. Ils ne sont pas parfaits – si vous regardez attentivement, vous pourrez remarquer certaines erreurs. Mais c’est impressionnant de dire que c’est complètement inventé.

OpenAI le déploie auprès d’experts pour qu’ils explorent, stimulent et évaluent tout risque ou préjudice potentiel. Ils laissent également les artistes visuels, les designers et les cinéastes mettre la main sur leur créativité. L’objectif ici est d’affiner davantage cette merveille technologique. Il n’est pas encore tout à fait accessible au public, mais ce ne sera qu’une question de temps.

Et parce que nous vivons à l’ère du « des photos ou rien n’est arrivé », la sécurité est une priorité absolue. OpenAI ne se contente pas de jeter Sora dans la nature sans filet. Ils préparent des barrières de sécurité, comme des classificateurs de détection pour repérer les vidéos générées par Sora et des classificateurs d’images robustes pour contrôler le contenu.

Sora représente un nouveau chapitre passionnant dans l’évolution de l’IA. De nouveaux outils (et produits) arrivent en masse et rapidement. Si vous vous souvenez de la vidéo de Will Smith mangeant des spaghettis sur l’IA, vous pouvez voir jusqu’où nous sommes allés. Ainsi, que vous soyez un cinéaste en rêve, un designer en quête d’inspiration ou simplement quelqu’un qui aime s’émerveiller devant la fraîcheur de la technologie, Sora est un aperçu d’un avenir où les frontières entre la création, l’imagination et l’IA se brouillent pour devenir quelque chose de véritablement extraordinaire. Et on a hâte de voir comment cela se passera.