Le Disneyland Hotel rouvre ses portes en présence de célébrités internationales

Ce week-end, de nombreuses célébrités se sont rendues à Disneyland Paris pour célébrer la réouverture du Disneyland Hotel. Les acteurs Lucas Bravo, Nicola Coughlan, Virginie Efira, le créateur Christian Louboutin et bien d’autres personnalités ont eu la chance de profiter d’un séjour royal et d’une cérémonie de réouverture époustouflante.



En ce premier week-end de février, Disneyland Paris a inauguré son iconique hôtel, en compagnie de plusieurs célébrités internationales. Une occasion unique pour les invités de découvrir tout ce que le Disneyland Hotel a à offrir – un sens de l’hospitalité inégalé, une expérience culinaire raffinée et une offre de divertissement exceptionnelle – tout en profitant d’une expérience immersive inspirée des histoires royales Disney.

Après avoir franchi les portes du majestueux lobby, les actrices et acteurs Virginie Efira, Niels Schneider, Isabelle Adjani, Lucas Bravo, Mélanie Laurent, Ana Girardot ou encore le couturier Julien Fournié ont pu prendre la pose aux côtés des Princesses et Princes des Walt Disney Animation Studios. Isabelle Adjani a découvert la majestueuse Suite Princière La Belle et la Bête tandis que certaines célébrités telles que le chanteur Eddy de Pretto ont pu rencontrer Donald, Daisy ou encore Mickey Mouse. Les autres invités ont profité de l’ambiance joviale qui s’est répandue dans le Disneyland Hotel.

Pour l’occasion un Bal Royal s’est tenu et a transformé le lobby en une véritable salle de bal. La chorégraphie moderne, spécialement imaginée pour l’événement, a rassemblé Cendrillon et Le Prince Charmant, Blanche-Neige et son Prince, ainsi que Belle et son Prince sur un medley des célèbres musiques Disney. Mickey Mouse et Minnie Mouse ont également pris part aux festivités pour le plus grand plaisir des invités !

Pour clôturer cette cérémonie aux allures de conte de fées, un spectacle de projections animées inédit s’est déroulé sur l’emblématique façade du Disneyland Hotel. A l’aide de sa baguette magique, la Fée Marraine a plongé les invités au cœur des histoires royales Disney, au travers de scènes mythiques des films Disney tels que Cendrillon, Aladdin, Vaiana, la Légende du Bout du Monde ou encore la Reine des Neiges.