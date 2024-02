Tenways présente son vélo cargo, le CARGO ONE

La marque de mobilité urbaine TENWAYS présente un vélo cargo familial haut de gamme qui permet d’apporter une offre supplémentaire à sa clientèle pour un prix abordable.

CARGO ONE, la dernière innovation de TENWAYS, marque une étape importante dans la mission de la marque qui consiste à fournir des vélos électriques de qualité. Avec ses modèles urbains CGO (CGO 800S et CGO 600 Pro) et multi-chemin AGO (AGO X et AGO T) réputés pour leur qualité et leurs performances exceptionnelles, ce nouveau modèle, le CARGO ONE permet d’atteindre de nouveaux sommets.



Avec le CARGO ONE, TENWAYS vise un public plus large en le positionnant comme un vélo électrique haut de gamme et polyvalent, idéal pour les familles à la recherche d’une conduite pratique et agréable et très abordable comparé au marché.



“Chez TENWAYS, nous reconnaissons que les vélos électriques familiaux haut de gamme sont souvent hors de portée financièrement pour de nombreuses familles. Nous voulons leur permettre d’expérimenter le meilleur du vélo électrique et ses avantages en termes de style de vie avec un vélo qui offre une qualité exceptionnelle à un prix plus abordable.” CARGO ONE a été méticuleusement conçu comme une solution de transport fiable et durable.

Avec un design épuré et ergonomique, des composants haut de gamme et un prix compétitif de 4 999 euros, il vise à offrir un excellent rapport qualité-prix sur le long terme. Le vélo offre fonctionnalité, confort et sécurité, permettant aux utilisateurs de transporter sans effort des colis volumineux, des enfants et ses animaux de compagnie à travers la ville.



Les caractéristiques du CARGO ONE se complètent parfaitement pour offrir style et confort pour des trajets à vélo faciles et amusants. Il est conçu pour être polyvalent grâce aux performances puissantes, fluides et intuitives de son moteur Bafang M600 et son changement de vitesse Enviolo, ainsi qu’à sa capacité à supporter des charges allant jusqu’à 250 kg. La transmission par courroie en carbone Gates CDX, qui nécessite peu d’entretien, les freins à disque hydrauliques Tektro à 4 pistons et les pneus anti-crevaison Schwalbe Big Ben sont autant d’atouts qui permettent au vélo d’affronter facilement les terrains, qu’ils soient en ville ou sur le gravier.



L’élégant cadre step-through du vélo permet aux utilisateurs de se sentir élégants et confortables. Son guidon réglable contribue à changer de position de conduite. Le véritable confort est assuré par une selle Selle Royal, une fourche à suspension avant et une caisse de chargement EPP extra-large et résistante aux chocs, qui protège les passagers et le chargement de toutes les aspérités de la route. Pour se protéger des intempéries, le nouveau vélo électrique de TENWAYS est équipé en série d’une housse de protection contre la pluie, tandis que deux housses de coffre en noir et en vert offrent une grande polyvalence au niveau de l’apparence du vélo électrique.



Ce vélo est complété par un design visuel élégant et intégré qui permet à chacun de s’amuser et d’être en sécurité, notamment grâce à une sonnette personnalisée et à des bandes lumineuses EV qui attirent l’attention et qui sont dotées d’une série de fonctions pratiques et d’ambiances qui donnent le ton pour un voyage agréable. CARGO ONE est un vélo polyvalent qui regorge de qualités pour aider les parents à répondre à leurs besoins.

Il s’agit de la dernière avancée de TENWAYS pour rendre la planète plus saine et durable grâce à sa large gamme de vélos électriques haut de gamme et adaptés à chaque usage. Il est d’ores et déjà disponible au prix de 4 999 € sur le site Internet et le réseau de concessionnaires de TENWAYS.



CARGO ONE – 4 999 euros



Vitesse maximale : 25km/h

Charge maximale : 250kg

Moteur : Bafang M600 Mid-drive, puissance 250W, couple 80 Nm

Transmission : Carbone Gates CDX

Freins : Freins à disque hydrauliques Shimano

Pneus : anti-crevaison Schwalbe Big Ben

Autonomie : 60 à 90km

Pour plus d’informations : https://www.tenways.com/fr/products/cargo-one