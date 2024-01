Sonus Faber lance Suprema, son système d’enceintes à 800000 euros

Sonus faber annonce le lancement de Suprema, son nouveau système d’enceintes révolutionnaire à la croisée du luxe, de l’excellence audio et d’un artisanat méticuleux. Présenté à l’occasion du 40e anniversaire de la marque, le système Suprema est composé de deux colonnes principales, de deux subwoofers et d’un système de filtrage actif, symbolisant l’avenir de la marque emblématique ainsi que les efforts effectués par Sonus Faber pour repousser les limites de l’expérience audio.



Suprema devient le projet le plus ambitieux de Sonus faber en redéfinissant les limites de l’immersion sonore. Le système d’enceintes Suprema est unique en son genre par le soin apporté aux détails, ses matériaux luxueux et son artisanat de haute qualité, le plaçant au statut de concept dépassant le simple système d’enceintes.



Au prix de 725.000€ à 800.000€, Suprema représente le summum du luxe et l’expérience ultime pour les passionnés d’audio et de design. Produit sur demande, ce système d’enceinte est dès à présent disponible à la commande. Les quatre colonnes de Suprema sont conçues en hommage à l’histoire de la marque. Les deux colonnes principales arborent une forme de luth faisant écho à la première enceinte Guarneri, forme qui permet une intégration optimale et de disparaître du paysage sonore virtuel. Les deux subwoofers sont quant à en forme elliptique, empruntée à l’enceinte Stradivari, permettant d’accueillir des transducteurs de grande taille et de grandes quantités d’énergie.

La variété de matériaux sont sélectionnés en fonction de leurs caractéristiques individuelles et de leurs capacités à se compléter mutuellement pour en tirer le meilleur profit : la fibre de carbone pour sa résistance exceptionnelle, le bois pour ses qualités harmoniques et l’aluminium massif fabriqué par CNC pour ses qualités statiques. Afin d’offrir un design plus sophistiqué à Suprema, du bois multicouche est utilisé pour les panneaux latéraux des colonnes principales, créant l’illusion d’ailes grâce à une forme de cintrage 3D inédite.

Suprema arbore un panneau frontal en cuir, signature de la marque. Pour la conception de ce panneau, Sonus Faber s’associe à la marque de meubles de luxe Poltrona Frau. Chaque système d’enceintes Suprema arborera un cuir italien authentique fabriqué par des artisans locaux. En complément du système sophistiqué à quatre colonnes, composé de deux colonnes principales et de deux subswoofers, Suprema embarque un système de filtrage électronique externe. Cette configuration de Suprema permet de surpasser les limites habituelles de la reproduction en fréquences, en portant les performances acoustiques à des niveaux d’excellence inédits.

Chaque colonne principale de Suprema embarque un système à 4/5 voies et présente huit haut-parleurs orientés vers l’avant, ainsi que deux haut-parleurs orientés vers l’arrière. La “Voice of Sonus faber”, association de tweeters et d’un medium, comporte trois nouveaux éléments innovants : un médium Camila avec un diaphragme en pulpe de cellulose, un médium-tweeter avec un dôme en soie traitée, et un super-tweeter avec un dôme en soie traitée.