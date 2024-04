Kärcher lance son nouveau robot nettoyeur de sols connecté, le RCF 3

Kärcher, spécialiste des solutions de nettoyage pour la maison et le jardin, présente son nouveau robot nettoyeur de sols connecté, le RCF 3 (79.99€). Doté de deux réservoirs à eau propre et à eau sale séparés pour un nettoyage hygiénique, d’un rouleau microfibre, d’une technologie de navigation laser intelligente LiDAR (Light Detection And Ranging) et pilotable directement depuis votre smartphone, l’intelligence et l’agilité du RCF 3 sauront vous étonner en s’adaptant à tous les sols durs, peu importe les obstacles*.

Le RCF 3 devient le nouvel allié de tous les jours pour maintenir un intérieur toujours propre. Salissures des animaux, traces de pas, taches de café, accident du quotidien, que la saleté soit sèche ou humide, rien ne résiste à son rouleau microfibre équipé d’un racloir et d’un peigne à cheveux pour des résultats optimaux et sans trace.

Doté de deux réservoirs indépendants, le RCF 3 nettoie avec une eau toujours claire pour un sol parfaitement propre et sans effort. Grâce à son autonomie de 2h, le RCF 3 couvre une surface allant jusqu’à 80 m²/h. Idéal pour le nettoyage des sols durs tels que le PCV, le carrelage, les sols en pierre ou encore les parquets stratifiés ou contrecollés, il assure un séchage rapide, simplifiant la routine de nettoyage

Le robot nettoyeur de sols RCF 3 est très simple d’utilisation et s’adapte à tous les types de sols durs, qu’il s’agisse de parquet, stratifié, liège, pierre, linoléum ou PVC. Équipé de la technologie LIDAR et de multiples capteurs, le RCF 3 détecte les obstacles, le vide, les tapis et les moquettes. S’il rencontre un tapis, sa technologie de navigation avancée lui permet de le contourner pour éviter de le mouiller Aucun risque non plus qu’il tombe dans les escaliers ou qu’il ne bute sur un obstacle : grâce à ses capteurs intelligents, il saura s’arrêter à temps, les contourner et les éviter.