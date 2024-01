CES de Las Vegas 2024 : une collection capsule The Kooples x IMKI

Lors du CES de Las Vegas, IMKI; start-up spécialisée dans la conception et le développement d’intelligences artificielles génératives sur mesure, lance avec The Kooples, enseigne de prêt-à-porter française créée en 2008, The AI-Powered Capsule Collection, une collaboration réunissant le meilleur des deux mondes pour revisiter les pièces iconiques de la marque. Une collaboration réunissant le meilleur des deux mondes pour réinventer les pièces iconiques de la marque : perfectos, robes, jeans, sacs…

Chaque pièce a été générée par une IA « The Kooples » personnalisée, afin de soutenir la direction artistique dans son processus de création, tout en respectant l’ADN et l’héritage de la marque à l’aide de données fournies par celle-ci.

Faisant fusionner l’élégance de The Kooples avec la puissance de l’IA générative d’IMKI, cette collection capsule unique redéfinit les frontières du design et de la créativité. Cette symbiose entre tradition et technologie ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie de la Mode et du Luxe, offrant une expérience exclusive et avant-gardiste à ceux qui cherchent à exprimer leur style de manière inimitable et exclusif.

Revisiter la pièce iconique d’une collection haute couture, créer le prochain modèle tendance tout en respectant les codes d’une marque ou encore prétester des créations auprès du plus grand nombre avant de les lancer en production pour choisir celle qui remporte la plus grande adhésion ; ce sont de nouvelles perspectives de ce que permet l’IA générative d’IMKI aux entreprises de la Mode et du Luxe.

IMKI s’imprègne des savoir-faire d’une entreprise, d’un artiste ou d’un designer pour co-construire une réponse créative et sur mesure à ses besoins tout en contribuant à l’innovation, à la mémorisation, à la transmission des savoir-faire et à la création.