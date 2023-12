Tablette, écouteurs, PC portable… Huawei dévoile ses nouvelles stars à Dubaï

Huawei a dévoilé à Dubaï ses dernières nouveaux produits audio et Smart Office.

Huawei vient de dévoiler ses dernières nouveautés produits sous le thème “Creation of Beauty ». L’occasion de présenter le HUAWEI MatePad Pro 13.2” et le HUAWEI MateBook D 16, ainsi que les écouteurs ouverts HUAWEI FreeClip.

La HUAWEI MatePad Pro 13.2” propose un large écran flexible OLED, placé sur un corps très fin de 5,5 mm d’épaisseur et 580 g, et est entouré de bordures de 3,4 mm pour produire un rapport écran/corps stupéfiant de 94%. Il s’agit de l’une des tablettes les plus fines jamais fabriquées, avec les bords les plus étroits et le rapport écran/corps le plus élevé. Le HUAWEI X-True™ Display et le système HUAWEI SOUNDTM de la tablette interagissent avec une multitude d’applications et de technologies enrichissantes pour offrir un divertissement audiovisuel totalement immersif.

A cela s’ajoutent deux accessoires : le stylet HUAWEI M-Pencil (3e génération) alimenté par la technologie NearLink, et le clavier magnétique HUAWEI Smart.

Huawei a également dévoilé les HUAWEI FreeClip et le HUAWEI MateBook D 16. Les HUAWEI FreeClip proposent un design en pont C, qui rend l’écoute en déplacement plus confortable et plus à la mode que jamais. L’appareil a été conçu sur la base de plus de 10 000 données relatives à l’oreille humaine, d’une ergonomie au micron près et d’une durabilité éprouvée, comme en témoignent plus de 25 000 tests de fiabilité. Le C-bridge design sert à la fois de clip et de connecteur pour les écouteurs, afin d’améliorer le confort de port sur toute la ligne.

Lorsqu’il est utilisé avec l’étui de chargement, les FreeClip offrent jusqu’à 36 heures d’écoute. Les FreeClip peuvent également identifier automatiquement l’oreille gauche et l’oreille droite du porteur, et prennent en charge les appels AI Crystal-Clear et les connexions à deux appareils, ce qui en fait une touche de style pour votre tenue et un appareil audio indispensable pour les grands voyageurs et les adeptes du fitness.

Le HUAWEI MateBook D 16 offre une vue étendue grâce à son écran Eye Comfort HUAWEI FullView Display de 16 pouces, tout en pesant le même poids qu’un ordinateur portable classique de 15,6 pouces. Le processeur Intel Core H-series de 13e génération gère le multitâche intensif avec une facilité absolue.

• HUAWEI FreeClip disponibles sur le site de HUAWEI au tarif de 199,99 €.

• HUAWEI MateBook D 16 2024 i5 disponible sur le site de HUAWEI à partir de 799,99 €

• HUAWEI MateBook D 16 2024 i9 en pré-commande dès le 8 janvier 2024 au tarif de 1399,99 €

• MatePad Pro 13.2 en pré-commande dès le 8 janvier 2024 sur le site de HUAWEI au tarif de 999,99 €