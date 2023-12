OneBlade 360, un rasoir connecté intelligent

Le OneBlade 360 connecté (52,99€ /74,99€) est le premier modèle de la marque à embarquer l’intelligence artificielle directement dans le manche du rasoir. A l’aide d’une puce Bluetooth, semblable à celle des haut-parleurs ou des casques sans fil, les données sont transmises entre le OneBlade et le smartphone de l’utilisateur pour approfondir sa maîtrise du rasoir.

L’application Daily Care propose un parcours pas-à-pas pour guider l’utilisateur vers son

prochain look grâce au Miroir de Styles, qui permet de visualiser son prochain style

grooming directement sur son visage grâce à la réalité augmentée. Une fois le style choisi, l’application guide l’utilisateur dans son utilisation du rasoir : accessoire du pack OneBlade préconisé pour tailler sa barbe avec précision, définition des lignes et contours à suivre ou encore les soins à apporter pour peaufiner son look. L’application permet également d’avoir accès à une multitude d’informations en un clin d’œil : niveau d’usure de la lame, niveau de batterie du rasoir ou encore du contenu éducatif sur le rasage.

Cette nouvelle innovation connectée embarque ce qui fait le succès de Philips OneBlade : sa technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase les poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.