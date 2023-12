Porsche Design et AGON by AOC dévoilent le moniteur de jeu incurvé PD49

Un écran aussi large qu’un pare-brise : La rencontre de l’esthétique des voitures de sport et de l’innovation en matière de jeux vidéo.

Porsche Design collabore à nouveau avec AGON by AOC, l’une des marques leaders mondiales de moniteurs de jeu et d’accessoires informatiques, pour présenter le moniteur de jeu incurvé Porsche Design | AOC AGON PRO PD49. Une combinaison de design primé et de prouesse technologique, ainsi qu’une déclaration de style et de performances.

Couronné par le “iF Design Award 2023” et le “Red Dot Award: Product Design 2023” et alimenté par une dalle QD-OLED de pointe d’une taille de 49 pouces (124,46 cm) et d’un rapport d’aspect de 32:9, le PD49 offre des performances exceptionnelles pour une compétition haut de gamme : taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse GtG de 0,03 ms. Avec une épaisseur d’environ 5 mm, le PD49 abrite une dalle QD-OLED incurvée extrêmement fine qui s’étend sur un impressionnant format de 49 pouces. Sa courbure de 1800R englobe tout le champ de vision de l’utilisateur. Doté d’une résolution double QHD époustouflante de 5120 × 1440 pixels, il est conçu pour redéfinir les expériences visuelles. Atteignant une luminosité maximale de 1 000 nits et certifié VESA DisplayHDR True Black 400, il présente des images radieuses, fortement saturées avec 1,07 milliard de couleurs grâce à sa profondeur de couleur de 10 bits, couvrant 99 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Avec une reproduction HDR exceptionnelle, le PD49 devient une fenêtre sur des mondes de jeu magnifiques dans les jeux solo axés sur l’histoire.

Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz prêt pour l’esport et un temps de réponse performant de 0,03 ms de gris à gris (GtG), le ghosting devient une relique du passé. Grâce à l’intégration de l’Adaptive-Sync pour la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable, chaque séquence de jeu se déroule sans déchirure et avec une continuité immersive. Un design fonctionnel au service d’une technologie de pointe.

Le design du PD49 reflète les détails sophistiqués d’une voiture de sport Porsche. Le pied en aluminium sablé du PD49, qui rappelle le volant et les jantes d’une voiture de sport, confère au moniteur une impression de puissance. L’arrière du moniteur s’inspire de la calandre d’une Porsche 911. Chaque détail souligne l’élégance, qu’il s’agisse des caractéristiques uniques de l’affichage à l’écran ou du logo distinctif au démarrage. Les éléments dynamiques et personnalisables RGB Light FX embellissent à la fois les logos situés à l’arrière et à l’avant de l’écran, et donnent une impression de raffinement à chaque fois que la lumière est allumée.

Au-delà de ses capacités visuelles, le PD49 offre une gamme complète d’options de connectivité. La prise en charge de HDMI 2.1 et DP 1.4 garantit que les appareils les plus récents soient connectés facilement. Le hub USB inclus, complété par quatre ports USB 3.2 et une entrée RJ-45, assure une connectivité fluide. Une caractéristique remarquable est le port USB-C avec une généreuse alimentation de 90 W, permettant aux appareils de rester chargés tout en plongeant dans le monde du jeu. Le commutateur KVM intégré permet aux utilisateurs de connecter deux ordinateurs simultanément, en partitionnant l’écran Double QHD pour les amateurs de multitâches.

Des fonctionnalités telles qu’un compteur d’images, un réticule de visée personnalisable (Dial Point) et un faible lag d’entrée optimisé donnent aux utilisateurs une longueur d’avance sur leurs concurrents et élèvent l’expérience de jeu dans son ensemble. Les haut-parleurs stéréo intégrés, d’une puissance de 2×8 W, garantissent une expérience audio aussi immersive que les images.

Le Porsche Design AGON PRO PD49 est disponible dès maintenant dans les magasins Porsche Design, chez les revendeurs spécialisés, ainsi qu’en ligne sur porsche-design.com et dans une sélection de boutiques en ligne, pour 2199 €.