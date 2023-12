Doxa SUB 300β, l’élégance en plongée comme en ville

Alchimie parfaite d’une montre technique, robuste et fiable, à l’élégance urbaine.

C’est la plongeuse qui est aussi à l’aise en combinaison de plongée, en ville ou en week-end.



Partant du principe qu’une montre de sport doit être à l’aise en toutes circonstances, la SUB 300β conserve tout son ADN d’origine tout en cultivant le style et l’élégance. D’un diamètre de 42,5 mm, DOXA a légèrement retravaillé le design pour obtenir une montre plus fine qui se traduit par un profil de seulement 11,95 mm (13,65 mm pour la SUB 300T) ainsi qu’une hauteur de lunette plus basse (de 0,5 mm) par rapport à la SUB 300T.



Le résultat est un modèle aux proportions plus légères, plus actuelles : le boîtier en acier inoxydable conserve toutes ses propriétés techniques, tandis que la lunette et son insert en céramique noire souligne l’esprit sportif de la montre. Le cadran bénéficie d’une élégante finition soleillée avec un subtil motif de vagues, qui capte toute la lumière, et offre un contraste lumineux avec les informations essentielles fournies par les aiguilles, index et date.

Cette montre est équipée d’un bracelet en caoutchouc FKM ton-sur-ton avec chacune des couleurs, ou blanc (pour les références Caribbean et Searambler), ou encore sur demande de l’historique bracelet en acier inoxydable « grains de riz » , les deux équipés de la boucle déployante et extension de combinaison de plongée. Avec une étanchéité de 30 ATM (équivalent à 300 mètres) pour explorer les fonds marins en toute sécurité, son verre saphir inrayable est traité antireflet et le mouvement automatique suisse – décoré DOXA – offre une réserve de marche d’environ 38 heures.



Ce modèle DOXA 300β sera disponible à partir de décembre auprès de tous les points de vente DOXA Watches, et sur la plateforme officielle de e-commerce DOXA Watches.



Avec bracelet en acier : 2450 €

Avec bracelet en caoutchouc : 2410 €