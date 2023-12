La nouvelle Jeep Avenger MY24 disponible à la commande

Dévoilée au Mondial de l’automobile de Paris l’année dernière, élue Voiture Européenne de l’année 2023 dans la foulée, la nouvelle Jeep Avenger a recueilli plus de 40 000 commandes et a joué un rôle central dans l’augmentation de la part de marché de Jeep dans le segment des B-SUV en Europe. « Nous sommes très fiers du succès de la nouvelle Jeep Avenger en Europe, avec déjà plus de 40 000 commandes enregistrées. Aujourd’hui, nous avons élargi notre offre avec de nouvelles versions et de nouveaux équipements tels que le toit ouvrant, afin de renforcer la liberté de choix pour nos clients », a déclaré Eric Laforge, responsable de la marque Jeep en Europe.



Jeep a aussi élargi la nouvelle gamme Avenger MY24 en introduisant la version e-Hybrid 48V aux côtés des versions 100 % électrique et essence, conformément à l’engagement de la marque en faveur de la liberté de choix et ainsi offrir la flexibilité nécessaire pour faire le meilleur choix en fonction des besoins. La version 100 % électrique dispose d’un moteur électrique de 156 ch (115 kW) et une batterie de 54 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 600 km en ville selon les normes WLTP. La nouvelle version e-Hybrid 48V dispose d’un moteur essence 3 cylindres de 1,2 litre de 100 chevaux (74 kW), une batterie lithium-ion de 48 volts et une boîte de vitesses automatique à double embrayage à 6 rapports.

La version essence est animée par un moteur essence de 1,2 litre d’une puissance maximale de 100 chevaux (74 kW) à 5 500 tr/min, et un couple de 205 Nm à 1 750 tr/min, avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.



La nouvelle Jeep Avenger MY24 introduit de nouveaux équipements de confort comme le toit ouvrant électrique en verre, la sellerie en cuir et le siège conducteur à réglages électriques avec fonction massage.

Désormais, la gamme Avenger MY24 s’appuie sur 3 niveaux de finitions : Longitude, Altitude et Summit. Cette nouvelle structure de gamme permet également d’abaisser le ticket d’entrée de 2 000 € sur le modèle électrique par rapport au même niveau de finition du MY23.

La version Longitude reçoit des jantes en alliage de 16 pouces, des phares à LED et des poignées de porte de la couleur de la carrosserie, le tout complété par des skis de protection gris. À l’intérieur, cette version offre un insert de planche de bord et des sièges en tissu noirs, un combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, un régulateur de vitesse et un accoudoir avant pratique. La sécurité et la technologie ne sont pas oubliées : le freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’alerte de franchissement de ligne avec correction et la détection de somnolence sont incluses pour assurer une conduite sûre et efficace.

La version Altitude se pare de jantes en alliage de 17 pouces et des skis de protection argentés. À l’intérieur, on retrouve des sièges haut de gamme en tissu/TEP, une planche de bord peinte en gris et un plancher de coffre modulable et réversible. Des caractéristiques supplémentaires telles que le combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces, la climatisation automatique et le régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop&Go sur les versions e-Hybrid et 100% électrique) rehaussent encore l’équipement du véhicule.

Enfin, la version Summit dispose de jantes en alliage de 18 pouces, de projecteurs avant et arrière entièrement à LED, ainsi que des vitres arrière surteintées. À l’intérieur, il offre un éclairage d’ambiance multicolore à LED et un rétroviseur électrochrome sans contour. A cela s’ajoute l’ouverture et le démarrage sans clé, le chargeur sans fil, la surveillance des angles morts, la caméra de recul 180° avec vue drone, les radars de stationnement à 360°, la commande automatique des feux de route, les rétroviseurs rabattables électriquement, le hayon électrique mains libres et, sur les versions e-Hybrid et 100% électrique, la conduite autonome de niveau 2.

En France, les tarifs de la Jeep Avenger MY24 débutent à 24 300 € pour la version essence 100 ch qui est introduite au catalogue en deux finitions, Longitude et Altitude, la version e-Hybrid débute à 26 300 € en finition Longitude. La version 100% électrique affiche un tarif de 38 000 € en finition Longitude, soit un tarif inférieur de 2 000 € à la version MY23 à finition équivalente.